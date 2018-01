Empresas esperam fim da greve na Reduc amanhã As empresas de engenharia que estão reformando a refinaria de petróleo da Petrobras localizada em Duque de Caxias, na baixada fluminense, estão prevendo o retorno ao trabalho a partir de amanhã, após a greve dos funcionários iniciada na quinta-feira da semana passada. Ao todo, cerca de 40 empresas estão envolvidas na modernização da refinaria, com quase 8 mil funcionários. Segundo nota divulgada hoje, as empresas vão colocar à disposição cerca de cem ônibus, que contarão com reforço policial, para o transporte dos funcionários.