Empresas não tradicionais ganham espaço no Ibovespa Ações de empresas não tradicionais estão ganhando espaço na composição do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa paulista divulgou hoje a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, que será válida de setembro a dezembro. O segmento de siderurgia e mineração mantém a liderança, mas a fatia das empresas do setor caiu de 30,65% para 27,82%. Com a entrada das ações da Natura, Pão de Açúcar e TAM, empresas de áreas não tradicionais do Ibovespa, houve diminuição nas fatias também de outros segmentos antigos. Telecomunicações e Tecnologia da Informação (inclui Contax e Net) passou de 18,98% para 18,38%, ainda na segunda colocação. Energia, o quarto setor da lista da prévia do Ibovespa, caiu de 9,82% para 9,70%. Os bancos foram exceção e, na manutenção da terceira colocação da carteira do Ibovespa, tiveram fatia ampliada de 11,42% para 12,86%.