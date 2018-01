Empresas rumo ao grau de investimento Cresce o número de empresas brasileiras cuja classificação de risco de crédito supera a do Brasil. Enquanto o País ainda precisa subir três degraus para chegar ao grau de investimento (investment grade), oito empresas já receberam a identificação de uma ou de mais agências avaliadoras de risco de crédito. Isto significa que estas companhias conseguem obter empréstimos no mercado externo com custos menores do que o governo brasileiro. A melhora da classificação também implica em maior aceitação das ações dessas companhias pelos investidores internacionais. Isso porque diversos fundos de investimento e de pensão espalhados pelo mundo têm restrições à compra de títulos que não tenham boa classificação, como forma de minimizar o risco das aplicações. A Votorantim Papel e Celulose (VCP), eleita investment grade pela Standard & Poor´s (S&P) no último dia 9, foi a última a entrar para o grupo, que inclui ainda Aracruz Celulose, Embraer, Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, Votorantim Participações, Alcoa Alumínio e AmBev. Para o estrategista de renda variável da América Latina do banco de investimentos Merrill Lynch, Pedro Martins Jr., a elevação na nota das empresas mostra um processo que está se desenvolvendo com rapidez surpreendente e que, em larga medida, reflete o que acontece com o País. Nas previsões de Martins, o Brasil chegará ao "investment grade" a partir de 2008. Enquanto isto não acontece, os papéis da dívida brasileira continuarão sendo considerados como um investimento especulativo, pois têm de pagar rendimentos mais altos aos investidores para compensar os supostos riscos inerentes a esta categoria de ativo. Para Martins, as empresas conseguiram reduzir o risco percebido em parte porque usaram boa parcela de seu forte fluxo de caixa nos últimos anos para pagar dívidas. Este processo, diz, reflete o que acontece no panorama macroeconômico do Brasil. "No caso do País, é um processo que está ancorado no superávit em conta corrente, nas significativas reservas em dólares, de cerca de US$ 55 bilhões, em comparação com a dívida externa do governo, de cerca de US$ 90 bilhões, e no contínuo esforço fiscal do governo", afirma. As companhias com investment grade são aquelas que têm receitas atreladas ao dólar, em geral exportadoras, e que, portanto, têm maior facilidade para cumprir compromissos externos, diz Martins. A analista da Standard & Poor´s Milena Zaniboni complementa que, para atingir o grau de investimento da agência, a empresa no Brasil deve que ter "uma estrutura de capital bem confortável", que garanta sua capacidade de cumprir as necessidades em moeda estrangeira, seja para pagar dívida, seja para importar. Até novembro passado, apenas AmBev e Companhia Vale do Rio Doce eram classificadas como investment grade pela S&P. "No fim de 2005, mudamos o critério para o rating em moeda estrangeira e elevamos para investment grade as empresas que já tinham esta classificação em moeda local", diz Milena. Ela explica que a mudança se deu porque a agência passou a considerar que é muito pouco provável que o governo brasileiro imponha qualquer restrição à remessa de divisas. Com isto, Aracruz Celulose, Votorantim Participações, VCP (Papel e Celulose), Alcoa Alumínio e Embraer receberam a nota. Todas são companhias que se fortaleceram a partir de 2003, com capacidade de geração de receita em dólares ou que, embora não sejam grandes exportadoras, têm pouca dívida em moeda estrangeira, como é o caso da Alcoa, diz a analista. "Este movimento se refletiu na qualidade de crédito das empresas." Milena afirma que as companhias aproveitaram bem a liquidez internacional para reduzir suas dívidas ou acumular caixa. Além disso, dependem bem menos hoje do rating soberano do que no passado. Desempenho na bolsa Além de permitir emissões de dívidas no exterior em melhores condições, a obtenção do grau de investimento por parte das companhias brasileiras também tem implicações positivas para o mercado acionário, na opinião do estrategista de renda variável para América Latina do Merrill Lynch, Pedro Martins Jr. Ele calcula que as empresas com investment grade já representam um peso de 55% do índice MSCI Brasil, elaborado pelo Morgan Stanley e uma das referências (benchmarks) mais utilizadas no mundo pelos gestores de carteiras de ações. Para o cálculo, o analista considerou o universo formado por Petrobras, Vale do Rio Doce, AmBev, Embraer, Aracruz e VCP. O MSCI Brasil é composto por 45 empresas e assemelha-se ao índice brasileiro IBrX-50, diz o analista. A Petrobras tem peso de 30% no MSCI, enquanto Vale do Rio Doce representa 18% do indicador; AmBev, 18%; Embraer, 2%; Aracruz, 1%; e VCP, 1%. Martins sugere que acontecerá no mercado nacional o mesmo fenômeno de valorização da Bolsa e forte redução no risco soberano que México e Rússia experimentaram antes de receberem o grau de investimento. "Estas previsões, feitas em um estudo no mês passado, estão se confirmando", afirma o especialista. Segundo Martins, o fato de as empresas estarem à frente do rating soberano não torna o investment grade para o Brasil desnecessário. Quando o País também tiver a classificação elevada, o custo de captação cairá ainda mais para todos os emissores brasileiros, seja do governo, seja da iniciativa privada, acredita. Gerdau e bancos Milena evita comentar quais empresas brasileiras teriam mais chances de passar para a classificação de investment grade no curto prazo. Ela, no entanto, cita a Gerdau, cuja classificação é BB+ (um grau abaixo do investment), com perspectiva estável, como uma companhia com as características de forte fluxo de caixa em dólares e que, além disso, tem se beneficiado do bom desempenho do aço nos mercados internacionais. Quanto aos bancos, Milena afirma que as instituições brasileiras "ainda são muito vulneráveis à dívida do governo". Ela sugere que os bancos só ganharão o investment grade quando o mesmo acontecer com o rating soberano. "O banco brasileiro que tem menos título público em carteira tem o equivalente a uma vez o seu patrimônio líquido", destaca. "O investment grade para os bancos não virá em 2006", concorda Maria Celina Vansetti-Hutchins, vice-presidente sênior da Moody's Investor Service. Desde 2001, de acordo com os critérios da Moody's, companhias podem ter rating superior à classificação soberana. Como a S&P, a Moody´s também avalia que os bancos são vulneráveis a uma eventual moratória do governo, o que faz com que a melhora dos ratings em moeda estrangeira do setor dependa mais da nota soberana do que outras companhias.