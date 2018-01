Encomenda de maquinários decepciona e Tóquio cai A indústria de máquinas e equipamentos levou a Bolsa de Tóquio a fechar em queda hoje, devido à divulgação das encomendas de maquinários em outubro, que ficaram abaixo do esperado. O resultado do pregão também foi influenciado pelas realizações de lucros com papéis que tiveram fortes ganhos na sessão de ontem, como as ações das seguradoras. O índice Nikkei 225 recuou 0,3% e ficou com 16.417,82 pontos. Participantes do mercado disseram, contudo, que o índice não perdeu força e pode atingir o nível psicológico de 17 mil pontos dentro de poucas semanas. Eles apontaram a existência de algumas ações subvalorizadas, como as dos bancos, e a possibilidade de um aumento na demanda dos investidores de varejo, por meio dos fundos de investimento nacionais. ?O dinheiro do bônus de inverno provavelmente apoiará a compra de ações de alto rendimento, como as de empresas de serviços públicos?, disse Motomi Hiratsuka, chefe de vendas do BNP Paribas. Algumas empresas que fabricam equipamentos industriais sentiram o impacto negativo dos números sobre as encomendas de maquinários, que aumentaram 2,8% em outubro, contra uma expectativa de crescimento de 5,7%. Fanuc baixou 0,5% e Okuma declinou 0,6%. Entre as seguradoras, Mitsui Sumitomo Insurance caiu 3,8% e Sompo Japan Insurance perdeu 2,4%. As ações da Sanyo Electric tiveram queda de 3% depois que a NTT DoCoMo anunciou o recall de 1,3 milhão de baterias utilizadas em seus celulares e fabricadas pela Mitsubishi Electric, subsidiária da Sanyo. All Nippon Airways ganhou 1,2% com a notícia de que a companhia aérea pretende vender seus hotéis, como parte de um esforço para melhorar seu equilíbrio financeiro e aumentar a eficiência dos negócios. O governo japonês revisou para baixo a taxa de crescimento do PIB no terceiro trimestre, que passou de 2% para 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado, porém, teve impacto limitado no Nikkei 225. As informações são da Dow Jones.