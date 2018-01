Endesa prevê investir US$ 1,26 bilhão em Portugal até 2009 A companhia espanhola Endesa SA pretende investir mais de 1 bilhão de euros (US$ 1,26 bilhão) durante os próximos três anos para expandir suas operações em Portugal, informou o executivo-chefe do grupo, Rafael Miranda. A empresa irá se concentrar na geração de eletricidade, visando a elevar sua capacidade no país para 1,3 mil megawatts. O projeto envolverá a construção de uma usina em conjunto com a Energias de Portugal SA, com capacidade instalada de 800 megawatts, além de 500 megawatts adicionais de energia eólica por meio de um contrato governamental para o qual a empresa apresentou interesse, também em parceria com a EDP. As informações são da Dow Jones.