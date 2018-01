Endividamento do consumidor sobe com crédito farto O nível de endividamento do consumidor deu um salto neste início de ano, em razão do crédito farto oferecido pelas lojas no Natal, das liquidações de janeiro e do crédito consignado. Neste mês, 67% dos paulistanos estão endividados, ante 63% em janeiro e no mesmo período do ano passado, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio - SP). A enquete ouviu mil pessoas em São Paulo. "Esse resultado é o maior alcançado desde janeiro do ano passado (68%)", diz o diretor executivo da entidade, Antonio Carlos Borges. Mas ele pondera que o indicador não chega a ser preocupante, porque depende do comportamento de outras variáveis econômicas para se transformar em inadimplência daqui para a frente. O economista ressalta que como 2006 é um ano eleitoral, e com o governo injetando mais recursos na economia, esses fatores devem ampliar a renda da população e o crescimento do Produto Interno Bruto, atenuando, assim, o risco de que o endividamento alto se transforme em inadimplência. "Se isso não ocorrer, o endividamento elevado poderá virar inadimplência." Apesar de o consumidor estar mais endividado neste início de ano, outros resultados da pesquisa mostram que a situação ainda está sob controle. O número de pessoas com dívidas em atraso, por exemplo, ficou praticamente estável de um mês para o outro. Em janeiro, esse indicador estava em 39% e recuou para 38% este mês. Também diminuiu a parcela de entrevistados que acredita que não terá condições de pagar as dívidas. No mês passado, esse indicador estava em 23% e caiu para 17% neste mês. Por sua vez, cresceu a fatia de paulistanos com dívidas em atraso que declara ter a intenção de quitar total ou parcialmente as pendências, de 76% em janeiro para 80% este mês. De acordo com a pesquisa, o nível de comprometimento da renda do paulistano ficou estável de janeiro para fevereiro, em 31%, apesar de o endividamento ter aumentado. Segundo os técnicos da entidade, o indicador foi mantido porque acompanha a evolução monetária da dívida, e como houve um aumento no porcentual de consumidores endividados, é provável que o valor médio dos débitos contraídos não tenha se alterado em relação ao mês anterior. A pesquisa mostra que 68% dos consumidores têm dívidas que devem ser pagas em até um ano. Para 31% dos paulistanos, os débitos foram contraídos por um período superior a um ano. Isso, de certa forma, reafirma a preferência do consumidor por prazos mais curtos.