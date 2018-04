Energéticas compensam queda de bancos na China A Bolsa da China apresentou estabilidade nesta sessão. O Xangai Composto ficou praticamente estável, subindo 0,01%, e fechou aos 3.612,40 pontos, após atingir o recorde de 3.623,87 durante a manhã. Já o Shenzhen Composto teve alta de 2%, para o recorde de fechamento de 1.009,66 pontos. As ações bancárias derrubaram a bolsa, com a IPO do China Citic Bank dividindo o foco dos investidores dos papéis dos bancos listados. Shanghai Pudong Development Bank perdeu 3,5%. Industrial Bank caiu 3% e China Merchants Bank fechou em baixa de 2,2%. A blue chip China Life perdeu 3,5%, embora tenha dobrado o lucro líquido em 2006 - segundo analistas, essa expectativa de ganho já estava precificada. O movimento de baixa dos bancos foi compensado pelos ganhos obtidos pelas empresas fornecedoras de eletricidade, por conta do aumento da demanda de energia elétrica para o verão. Huaneng Power International ganhou 3,8%. Huadian Power International atingiu a alta limite diária de 10%. Guangdong Electricity Power Development subiu 8,2%. A desvalorização do dólar nos mercados globais fez o yuan se recuperar em relação à moeda norte-americana, após dois pregões de baixa. Nesta quarta-feira, no sistema automático de preços, às 5h19 (de Brasília), a cotação de compra e venda era de 7.7220/7.7234 yuans, abaixo da última cotação de terça-feira, de 7.7287/7.7308 yuans. Os papéis da tele China Mobile declinaram, fazendo com que a Bolsa de Hong Kong fechasse em baixa, porém não tão expressiva devido aos ganhos das ações de bancos, por conta de expectativas de lucros acima do esperado. O índice Hang Seng caiu 11,52 pontos, ou 0,1%, e fechou em 20.777,09, encerrando dois dias seguidos de alta. China Mobile fechou em baixa de 0,1%. Analistas esperam que a operadora de telefonia celular apresente forte resultado no primeiro trimestre e crescimento no número de assinantes na divulgação de seu balanço sexta-feira. O maior ganhador do dia foi China Construction Bank, que saltou 2,5%. Outra ação de primeira linha do setor bancário chinês, o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC na sigla em inglês) subiu 1,9%. China Merchants Bank ganhou 0,8%. A Bolsa de Taipé apresentou alta. O índice Taiwan Weighted subiu 0,6% e fechou em 8.003,31 pontos, com os caçadores de papéis baratos aparecendo, após a baixa de 1,1% na véspera. Algumas ações de tecnologia foram influenciadas pelos bons resultados da Intel no primeiro trimestre. As ações do setor de alimentos subiram 3,6%, em média, com destaque para Wei Chuan Foods, que atingiu o limite diário de 7%. Já os papéis da construção civil subiram, em média, 2,3%, com Kuo Yang Construction em alta de 5,3%. O setor de têxteis perdeu 0,3%, com queda de 1,3% da Far Eastern Textile. Também por conta da realização de lucros, o segmento de cimento caiu 0,6%, com destaque para Asia Cement, que perdeu 1,4%. Advanced Semiconductor Engineering ganhou 3,2%, após o Carlyle Group retirar sua oferta de compra. SPIL atingiu o limite de baixa de 7%. O mercado sul-coreano encerrou em alta, com pesado volume de negociações e compras de ações externas. O índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 0,4% e fechou em 1.534,58 pontos. Para analistas, os ganhos ocorreram por causa dos bons resultados e fortes fundamentos de vários setores, entre eles o de maquinaria. Samsung Fire & Marine disparou 7,2%, com recompra de ações. Doosan Heavy ganhou 5,9%. LG Chem fechou em alta de 4,1%, com previsões maiores para os ganhos do primeiro trimestre. LG Electronics subiu 1,4%, na expectativa da divulgação, amanhã, de seus resultados trimestrais. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila caiu 22,89 pontos, ou 0,7%, para 3.295,28 pontos, com bom volume de negociações. Houve realização de lucros, após a alta de 3,1% nos dois últimos pregões. No meio da sessão, apareceram caçadores de ofertas que reduziram as perdas da bolsa. Após alta de 4,6% na terça-feira, as ações da PLDT caíram hoje 0,6%. A imobiliária Megaworld Corp perdeu 4,1%, enquanto Bank of the Philippine Islands caiu 1,5%. Já a Bolsa de Sydney apresentou alta por conta de notícias locais de fusões e aquisições. O índice S&P/ASX 200 subiu 50,4 pontos (0,8%) e fechou em 6.236,9 pontos - mais cedo atingiu o recorde de 6.265,2 pontos. O destaque ficou por conta da fabricante de explosivos Orica, que rejeitou uma oferta de compra de 9,95 bilhões de dólares australianos (US$ 8,3 bilhões), em dinheiro, feita por um consórcio de private equity. Com isso, as ações da Orica tiveram valorização de 20%. Os papéis de bancos locais também estiveram fortes, com National Australia Bank em alta de 2%, após ter perdido 0,5% na terça-feira. Já Commonwealth Bank of Australia ganhou 1,2%, após anunciar condições favoráveis para o terceiro trimestre do ano fiscal. As ações da mineradora BHP Billiton se recuperaram da queda de 1,1% no dia anterior e tiveram alta dos mesmos 1,1%. James Hardie subiu 11%, com conversas de que a companhia americana de materiais para construção Owens Corning estaria interessada em sua compra. Foster's ganhou 1.8%. Coca-Cola fechou em alta de 2,3%. Realizações de lucros em papéis de bancos e de empresas de energia levaram o mercado tailandês a fechar em baixa. O índice SET da Bolsa de Bangcoc caiu 0,4% e fechou em 692,27 pontos. Os negócios foram extremamente fracos devido, segundo analistas, a preocupações com o crescimento dos riscos políticos em meio a um cenário de ações contra o governo e os militares, bem como o incremento da oposição a certas cláusulas da proposta de uma nova constituição. Entre os papéis mais ativos, PTT caiu 0,9%, Siam Cement perdeu 0,8% e Bank Of Ayudhya recuou 2,7%. Os investidores também estiveram cautelosos na Bolsa de Cingapura, mas aqui com os resultados trimestrais das empresas. O índice Straits Times recuou 0,4% e fechou em 3.400,41 pontos. Há expectativas de que o índice se consolide por alguns poucos dias antes de possivelmente elevar-se quando a divulgação dos balanços das empresas realmente começar. Genting International foi o papel mais ativo do índice, fechando em baixa de 3,8%. Singapore Exchange, o operador e regulador do mercado acionário, caiu 1,4%. O armador chinês Yangzijiang fez uma estrondosa estréia no mercado, fechando cotada a 1,34 dólar de Cingapura, um prêmio de 41% sobre o preço de 0,95 dólar de Cingapura de sua oferta inicial de 944 milhões de dólares de Cingapura. United Test & Assembly Center perdeu 4,2% e Thai Beverage subiu 5,7%. Vendas de ações da peso-pesado Telkom, devido à queda de valor de suas ADRs na noite passada, levaram o mercado indonésio também a fechar em baixa. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta recuou 0,3% e fechou aos 1.959,67 pontos. Telkom recuou 1,9%. A mineradora de níquel Antam perdeu 2,3% com rápida realização de lucros após alta de 6% nas últimas três sessões. Na contramão da tendência, a distribuidora de veículos Astra subiu 3,6% após notícias de altas na vendas de carros no primeiro trimestre. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur caiu 0,1%, e fechou em 1.328,63 pontos. As informações são da Dow Jones.