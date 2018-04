Energias do BR retoma investimentos em geração termelétrica no Brasil A Energias do Brasil retoma os investimentos em geração termelétrica no País com a compra da Diferencial Energia Empreendimentos e Participações, empresa que detém o direito de construir uma usina a carvão importado no Estado do Maranhão. "O carvão é uma alternativa importante para o Brasil. O País não dispõe de novos projetos hídricos e não é possível desenvolver térmicas a gás pela indisponibilidade do combustível", disse Antonio Sellare, diretor vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da companhia. A holding pagou R$ 5 milhões para comprar 100% de participação da Diferencial. Caso o grupo consiga vender a energia da usina no leilão, pagará mais R$ 15 milhões. Para construir a térmica maranhense, que possui 350 MW de capacidade instalada, a Energias do Brasil deverá desembolsar cerca de US$ 450 milhões. A expectativa é que aproximadamente 75% desse valor seja financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Nas estimativas da empresa, a usina estará operando dentro de 42 meses após a obtenção da licença de instalação juntos aos órgãos ambientais. Atualmente, o projeto já dispõe de licença prévia ambiental (LP) e foi escrito pelo antigo empreendedor nos leilões de energia nova A-3 (início do suprimento em 2010) e A-5 (fornecimento a partir de 2012). "A usina é indicada para o A-5, porque não é possível construir o empreendimento em três anos", afirmou Sellare. O executivo estimou que o preço mínimo para negociar a energia de uma térmica a carvão é de R$ 140 o MWh, valor praticado no último leilão de energia nova, em outubro de 2006. Por enquanto, não há uma estimativa de quando as obras terão início. "O grande marco é a venda da energia. Após isso, a execução do projeto fica mais fácil." Sellare ponderou que o ingresso do projeto na licitação de junho deste ano depende de algumas negociações em curso, como o fornecedor para o carvão importado e a escolha do fabricante dos equipamentos da usina. "Devemos concluir essas questões dentro de 60 dias. Sem esses fatores resolvidos, não disputaremos o leilão", explicou. A Energias do Brasil ainda não definiu se condicionará o ingresso na licitação à obtenção da licença de instalação. Para facilitar as negociações com os supridores do carvão no mercado internacional, o executivo disse que a Energias do Brasil vai aproveitar a experiência do seu controlador, a Energias de Portugal, em térmicas a carvão. "A EDP tem grande conhecimento dessa fonte em usinas em Portugal e na Espanha", disse. Só em território português a EDP opera 1,19 mil MW de projetos movidos pelo combustível. Atualmente, as grandes regiões fornecedoras do insumo são Austrália, África do Sul e Colômbia, mas o executivo não confirmou se a companhia já mantém conversas com fornecedores desses países. Sellare afirmou que a publicação no início deste ano das Portarias nº42 e nº46, do Ministério de Minas e Energia, contribuiu para viabilizar a usina com carvão importado. "Agora é possível passar para o preço da energia a variação da commodity e do câmbio", explicou Sellare. Sem isso, o risco para o empreendedor seria tão grande que a taxa de retorno necessária seria muito elevada. "As portarias eliminam o risco provocado pelos custos em dólar e a receita em real", esclareceu. Além da térmica a carvão, a Diferencial Energia também possuía uma usina a óleo combustível de 148 MW no Maranhão, cujo projeto estava inscrito nos leilões A-3 e A-5. O empreendimento ficou de fora da operação, uma vez que a Energias do Brasil considera que o controle ambiental está mais evoluído para térmicas a carvão do que para óleo combustível e diesel. "Estamos iniciando os estudos agora e a avaliação do nosso corpo técnico é que o projeto está bem feito. A usina prevê filtros para reduzir as emissões. Escolheremos a melhor tecnologia disponível com base na relação custo benefício", afirmou o diretor. O investimento na térmica consolida a estratégia da Energias do Brasil de expandir o segmento de geração e equilibrar a participação dos negócios do grupo, que também atua em distribuição e no segmento de comercialização. "A nova usina representa um passo importante no planejamento", contou Sellare. Além desse projeto, a holding desenvolve estudos para 12 usina hidrelétricas que somam 565,5 MW.