Energias do Brasil deve investir até R$ 3 bi no País até 2010 A Energias do Brasil, empresa controlada pela portuguesa EDP, deverá investir entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões no Brasil até 2010, tanto na área de distribuição quanto na geração de energia. A previsão foi feita hoje pelo presidente da EDP, António Mexia. Segundo o executivo, umas das prioridades da empresa é aumentar a participação da geração no resultado do grupo no Brasil. "Nosso objetivo é continuar investindo na geração, privilegiando as fontes hídricas, mas também as térmicas, para aumentar o peso da geração nos negócios da Energias do Brasil. Mexia disse que em 2005 a área de geração respondia por cerca de 10% do resultado da Energias do Brasil. A partir deste ano, com a inauguração da hidrelétrica de Peixe Angical, em Tocantins, a área de geração de energia deverá aumentar para 27% seu peso no resultado da empresa. Com capacidade para gerar 452 megawatts (MW), a usina começou a funcionar a plena carga em setembro. Segundo o executivo, a entrada em operação da hidrelétrica de Peixe Angical (parceria da Energias do Brasil com Furnas) deverá elevar de 17% para 20% a participação do Brasil no resultado operacional consolidado, medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações), do grupo EDP.