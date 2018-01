ENI, ONGC, Petrobras e parceiras levam blocos do 1º lote O primeiro lote ofertado pela ANP em sua oitava rodada foi integralmente arrematado esta manhã. Os seis blocos ofertados receberam propostas. A italiana ENI levou o bloco mais disputado, o SM-857, com bônus de assinatura de R$ 307,4 milhões, em disputa acirrada com a Petrobras, Shell, Repsol e Norsk Hydro. A ENI também ofereceu programa exploratório mínimo de 4,288 mil unidades de trabalho, o que equivale a algo em torno de R$ 4 bilhões de investimento na área. O conteúdo local mínimo previsto pela ANP para este bloco foi de 40% para a exploração e de 65% para o desenvolvimento. Pelas novas regras da ANP, esse primeiro lote teve um limite de três ofertas vencedoras, ou seja, uma mesma empresa só pôde arrematar três áreas, individualmente ou liderando um consórcio. A Petrobras arrematou sozinha nesse primeiro lote o bloco SM-982, com bônus de assinatura de R$ 9,32 milhões e 278 unidades de trabalho, o equivalente a R$ 300 milhões de investimentos. A estatal ofereceu, para este bloco, conteúdo local de 55% para exploração e 65% para o desenvolvimento. A Petrobras também participa com a Repsol e a norueguesa Norsk Hydro de outros três consórcios vencedores neste primeiro lote, mas apenas em um deles como operadora (40%), responsável por arrematar, por um bônus de R$ 4,108 milhões o bloco SM-1109. O consórcio, com a mesma composição, mas liderado pela Norsk Hydro (40%) levou o bloco SM-1233, com bônus de R$ 7 milhões. Tendo a Repsol como operadora, o consórcio levou o SM - 1105, também com bônus de R$ 7 milhões. Nestes três blocos não houve disputa. Ainda no primeiro lote, a indiana ONGC arrematou o bloco SM -1103 sozinha, com bônus de R$ 1,5 milhão. Esse primeiro lote da ANP se refere à área de novas fronteiras localizada em frente ao limite territorial do estado de São Paulo, no centro da Bacia de Santos, poucos quilômetros dos campos de Merluza e Lagosta. A área possui cerca de 4,15 mil quilômetros quadrados em seis blocos.