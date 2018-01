Entrada de faculdade no mercado de ações abrirá polêmica O mercado de capitais pode se ver às voltas com discussões ideológicas em um futuro próximo caso seja confirmada a iniciativa de instituições de ensino superior de ingressar na Bolsa de Valores. O assunto tem tudo para gerar polêmica, por causa das questões envolvidas: a educação, vista como bem público, não teria que ser garantida pelo Estado a todas as camadas sociais? A imposição de regras comerciais não contribuiria para aprofundar a dificuldade de acesso dos pobres ao ensino superior? A busca por lucro não se contrapõe ao oferecimento de um bem que não tem como ser quantificado ou precificado? Educação pode ser subordinada aos mecanismos do mercado de consumo? A qualidade do ensino prevaleceria sobre a busca por rentabilidade? A discussão tem origem na informação obtida pela Agência Estado que a Anhanguera Educacional SA, grupo que controla 11 faculdades no interior de São Paulo e Goiás, pretende abrir seu capital e passar a negociar ações em bolsa. A empresa ainda não pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas também não negou a intenção, afirmando que há estudos para encontrar formas de captar recursos. Além disso, promoveu diversas mudanças nos últimos anos em sua gestão, visando a profissionalização. Outro movimento, ainda embrionário, é a abertura de capital da Positivo Informática. A empresa é o braço de tecnologia do grupo Positivo, que possui escolas e universidades. O Ministério da Educação informou que não há nada na legislação brasileira que impeça este movimento. Assim como não existem restrições à composição societária das companhias. De acordo com a lei 913/1995, as instituições de ensino superior -- universidades, centros universitários e faculdades -- não têm personalidade jurídica, portanto, não podem ter ações negociadas na bolsa de valores. Entretanto, as pessoas jurídicas mantenedoras destas instituições podem. Desta forma, o MEC informou que não há nada a ser comentado a respeito. A iniciativa da Anhanguera Educacional, caso se confirme, não será a primeira neste sentido. Há um ano, a Anhembi Morumbi, universidade com sede em São Paulo e 25 mil alunos, vendeu 51% do capital social para a rede internacional de Universidades Laureate, grupo com ação listada na Nasdaq e que controla 20 universidades em 15 países (Brasil, Chile, China, Chipre, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Honduras, México, Panamá, Peru e Suíça). Uniban Além da Anhangüera Educacional SA, a Uniban, universidade paulista com 55 mil alunos, também planeja abrir o capital, apesar de não ter data definida. "Pensamos e conversamos sobre isso. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É uma forma de continuidade das instituições brasileiras de ensino superior", afirmou o diretor da universidade, Maurício Leonardi. Segundo ele, a Uniban, quando se transformou em empresa com fins lucrativos em 2002, já deu o primeiro passo rumo à maior profissionalização da gestão e hoje estaria adequada às exigências do mercado. Leonardi avalia que nenhuma iniciativa hoje dá certo se não for tratada como negócio. E justifica de forma pragmática sua posição. "Temos a cultura da universidade pública onde cada vaga custa R$ 15 mil, que todos os contribuintes pagam. A União percebeu que é mais barato pagar esta vaga na escola privada, pois custa um terço", disse, referindo-se aos programas de financiamento do ensino, os quais, segundo ele, foram uma das boas iniciativas do atual governo.