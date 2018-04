Entre um feriado e um fim de semana, foco nos EUA cresce São Paulo, 13 de outubro - Por causa do feriado de ontem, nenhum indicador tem divulgação programada para hoje. Com isso, o mercado deve acompanhar ainda mais de perto os movimentos do mercado dos Estados Unidos, onde o indicador de vendas de varejo e o índice de sentimento do consumidor podem causar algum impacto. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga às 9h30 (horário de Brasília) o indicador de vendas no varejo em setembro. EUA/Importações - Às 9h30 (horário de Brasília), o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga os dados de preços das importações norte-americanas em setembro. EUA/Consumidor - Às 10h45 (horário de Brasília), a Universidade de Michigan divulga para seus assinantes o índice de sentimento do consumidor preliminar de outubro. EUA/Estoques - Às 11 horas (horário de Brasília), o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga os dados de estoques das empresas em agosto.