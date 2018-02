Entrevista de Bush e conjunto de indicadores são destaque São Paulo, 14 de setembro - Um evento político pode influenciar os mercados hoje: o presidente norte-americano, George W. Bush, e o presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, reúnem-se em Washington para discutir a crise nuclear da Coréia do Norte. Em seguida, eles concedem entrevista coletiva à imprensa. Um conjunto de indicadores econômicos norte-americanos também tem potencial para impulsionar o mercado financeiro. Juntos, dados de vendas no varejo, pedidos de auxílio-desemprego e estoques das empresas ajudam a compor o cenário da atividade econômica atual dos EUA. EUA/Presidente - O presidente dos EUA, George W. Bush, reúne-se em Washington com o presidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun; ambos devem dar entrevista coletiva à imprensa na Casa Branca às 12 horas (horário de Brasília). EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos EUA divulga os dados de vendas no varejo em agosto às 9h30 (horário de Brasília). EUA/Desemprego - Às 9h30 (horário de Brasília), o Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 9 de setembro. EUA/Estoques - Às 11 horas (horário de Brasília), o Departamento do Comércio dos EUA divulga os dados de estoques das empresas em julho. EUA/Importados - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 (horário de Brasília) o indicador de preços das importações norte-americanas em agosto. FGV/IGP-10 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de setembro, com a variação no nível de preços em um mês encerrado no último dia 10. IBGE/Pesquisa - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta às 9h30 a pesquisa industrial de emprego e salário de julho. EUA/Discurso - Às 16h50 (horário de Brasília), o subsecretário do Tesouro dos EUA para Finanças Domésticas, Randal Quarles, fala sobre fundos de hedge durante conferência no centro de pós-graduação da New York City University, em Nova York.