E.On envia oferta por Endesa à CVM espanhola O grupo alemão de energia E.On AG enviou a oferta pela Endesa SA à Comissão de Valores Mobiliários da Espanha, CNMV, na sexta-feira. A proposta é de 100% em dinheiro para todos os acionistas, de acordo com a E.On. "O acionista da Endesa, com isso, terá a oportunidade de aceitar a oferta o mais rápido possível", afirmou o grupo alemão em comunicado. Em 26 de setembro, a E.On elevou sua proposta pela Endesa de 25,4 euros para 35 euros por ação. Em comunicado, E.On afirma querer demonstrar que seu "interesse na compra não mudou". A nova proposta da E.On, de 37 bilhões de euros, é 38% superior ao valor inicialmente oferecido. A decisão foi anunciada depois do conglomerado de infra-estrutura e energia Acciona SA ter comprado participação de 10% no grupo espanhol, se tornando seu maior acionista individual. As informações são da Dow Jones.