Equatorial planeja comprar participação da Eletrobrás na Cemar O presidente da Equatorial Energia, Octávio Lopes, afirmou hoje que a empresa planeja comprar a participação da Eletrobrás na Cemar. Hoje, a Equatorial detém 65,4% da distribuidora maranhense, enquanto a estatal federal possui 34%. Segundo ele, atualmente a Equatorial não teria caixa suficiente para realizar a aquisição, estimada pelo executivo em R$ 400 milhões. "Provavelmente recorreremos ao mercado para levantar recursos, por meio de uma operação de dívida ou equity", disse. Lopes afirmou que as negociações com a Eletrobrás ainda não começaram. O executivo avalia que no segundo semestre de 2007 pelo menos as distribuidoras Ceal e Cepisa serão "reestruturadas". "Acreditamos que não haverá uma privatização tradicional, mas uma transferência de controle acionário", afirmou. Ele deu como exemplo a própria operação da Cemar, pela qual a Eletrobrás possui com uma fatia, recebe dividendos, mas não participa diretamente do comando. "O setor elétrico brasileiro é repleto de soluções criativas. A transação da Cemar é altamente lucrativa para a Eletrobrás." Ceal e Cepisa constituem o grupo das sete federalizadas sob o controle do sistema Eletrobrás. Além das duas, estão também nessa lista a Manaus Energia, Ceam (Amazonas), Boa Vista (Roraima), Eletroacre e Aceron (Rondônia). Ele disse que hoje a Equatorial teria caixa para comprar duas ou três distribuidoras desse porte. Além disso, Lopes avalia que a empresa possui corpo técnico preparado para assumir essas operações. "Gostamos das regiões menos desenvolvidas. A elasticidade entre o consumo de energia e o PIB tende a ser maior. E também se tratam de regiões com poucos players interessados, o que torna o cenário atrativo em comparação com a intensa disputa ocorrida na época das privatizações." Conforme o executivo, a Equatorial também tem interesse em distribuidoras do Nordeste e Centro-Oeste. Lopes participou de encontro com analistas promovido pela Apimec São Paulo.