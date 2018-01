Eramet desmente rumores de parceria com Arcelor A Eramet, companhia francesa de mineração e metais, classificou como desprovidas de fundamento as especulações sobre possível parceria com a Arcelor, que a siderúrgica de Luxemburgo estaria negociando para se defender da oferta hostil da Mittal. "O rumor começou na semana passada, não sabemos como, mas não estamos envolvidos em negociação de parceria", disse o porta-voz da companhia, Philippe Jolie, à Dow Jones Newswires. Os comentários circularam enquanto a Arcelor, segunda maior siderúrgica do mundo, tenta se defender da oferta hostil de 18,6 bilhões de euros (US$ 23 bilhões) da Mittal Steel, maior siderúrgica do mundo. Uma ligação com a Eramet era vista como potencial movimento tático para minar a oferta da Mittal, considerando que a transação pode diversificar e aumentar substancialmente os negócios da Arcelor e envolver o estado francês, que indiretamente tem participação na Eramet. A proposta da Mittal Steel despertou uma torrente de protestos em Luxemburgo, Paris e Madri. O ministro das Finanças francês, Thierry Breton, expressou inicialmente "grandes preocupações" quanto ao negócio, antes de, recentemente, suavizar seu discurso e dizer que o governo francês não está defendendo o lado de ninguém. Um porta-voz do Ministério das Finanças da França se negou a fazer comentários sobre "rumores". A Arcelor, formada em 2002 com a fusão de siderúrgicas da França, Luxemburgo, Bélgica e Espanha, emprega mais de 94 mil trabalhadores, incluindo quase 30 mil na França. A Eramet é com freqüência citada em especulações sobre fusão e aquisição em razão de sua complicada estrutura acionária, observou o porta-voz da empresa, acrescentando que a participação do governo na Eramet é muito pequena para influenciar uma decisão estratégica em favor próprio. "O Estado tem participação minoritária na companhia por intermédio de Areva (26,25%) e BRGM (1,38%). Então, não seria capaz de influenciar na venda da companhia sozinho, considerando que precisaria do apoio de todos os acionistas", afirmou Philippe Jolie. A Eramet tem valor de mercado próximo de 2,3 bilhões de euros (US$ 2,8 bilhões). A companhia, com sede em Paris, é fornecedora de companhias como Boeing e Airbus.