Ericsson confirma que será maior fornecedora de GSM da Vivo no Brasil A Ericsson informou que será a maior fornecedora da Vivo Participações S/A para a construção de sua rede GSM no Brasil, de acordo com o executivo-chefe da fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações, Carl-Henric Svanberg. As declarações do executivo foram feitas durante teleconferência com analistas. Svanberg revelou que a Ericsson poderia fornecer até 100% do núcleo da rede GSM e a maior parte dos equipamentos necessários. O total das encomendas é estimado em US$ 500 milhões. As informações são da Dow Jones.