Ericsson sustentará receita em 2006 com projeto de GSM da Vivo A contrato para instalação da rede GSM da Vivo foi de grande importância para a Ericsson do Brasil. O projeto da operadora permitirá que a fabricante sustente o faturamento obtido em 2005, da ordem de R$ 2,5 bilhões. No máximo, este ano registrará ligeira perda ante o exercício anterior, afirmou o presidente da empresa, Anders Runevad, durante encontro com a imprensa. O executivo não quis informar qual montante do contrato será contabilizado até o encerramento de 2006, mas é possível que boa parte já esteja registrada. O investimento total da Vivo na construção de sua infra-estrutura no padrão europeu é de R$ 1,080 bilhão. A Ericsson venceu a concorrência e ficou responsável pelo desenvolvimento do núcleo da rede e também pela instalação das estações radio-base (ERBs) em 15 dos 19 Estados em que a operadora trabalha. O restante do empreendimento ficou por conta da chinesa Huawei. Não é possível saber qual fatia desse contrato será contabilizada em 2007, pois a Ericsson também será a principal fornecedora para as redes de Minas Gerais e Nordeste, no caso de a Vivo efetivamente conseguir ter operações próprias nessas localidades - o que depende da licitação das freqüências de 1,9 GHz pela Anatel. O presidente da operadora, Roberto Lima, afirmou recentemente que o gasto nesse projeto será de aproximadamente R$ 700 milhões, excluindo a aquisição das licenças. A construção da rede GSM da Vivo é recorde em velocidade de instalação no Brasil e poderá ser também globalmente. Estão sendo instaladas aproximadamente 700 ERBs por semana. Somente a Ericsson, excluindo os esforços da Huawei, chegou a colocar em funcionamento 360 estações em uma semana. Ainda existem dúvidas sobre se a operadora lançará a nova tecnologia comercialmente ainda neste ano, para aproveitar as vendas de Natal. Os desafios neste momento estão na integração da rede GSM aos sistemas da própria companhia. Caso não seja possível vender os terminais ainda neste mês, o lançamento ocorrerá logo no começo de 2007, primeiramente no modelo pré-pago. De qualquer forma, Lima, da Vivo, já avisou que não será uma estréia barulhenta. A operadora quer fazer tudo calmamente para evitar qualquer sobrecarga ou dano de imagem com essa iniciativa. Runevad explicou que a área de mobilidade ainda é a responsável pela maior parte do faturamento da companhia no Brasil - mais da metade do total. No entanto, este ano houve desaquecimento, em razão da desaceleração do próprio mercado. Esse movimento deve continuar em 2007, de acordo com o executivo. O presidente da Ericsson destacou que o amadurecimento do setor de telefonia celular está elevando a arrecadação e a relevância da área de serviços da companhia, que ampliou sua participação no faturamento dos 35%, registrados em 2005, para 38%. A fabricante conseguiu elevar em 10% as exportações, para R$ 200 milhões, o que também contribuirá para a sustentação do faturamento de 2006. A produção brasileira atende demandas na Argentina, no Paraguai e em Angola, principalmente. Somente na área de softwares, foram R$ 60 milhões obtidos com as vendas internacionais. É a partir das unidades locais que a companhia está desenvolvendo a inteligência para atendimento de um contrato gigante de British Telecom. Outro segmento que apresentou expansão, acompanhando a atenção que as próprias operadoras estão dedicando, é o mercado corporativo. A receita teve alta de 60% neste ano e sua fatia no faturamento total deverá ficar entre 5% e 8%. Para 2007, Runevad destacou que o segmento de telefonia fixa está oferecendo sinais positivos, especialmente em integração de sistemas. "O universo de uma empresa de telefonia está ficando cada vez mais complexo." A expectativa é que a área de serviço continue ampliando sua participação na arrecadação total da empresa. Ele lembrou que o mundo conta com um total de 2,5 bilhões de usuários celulares. A expectativa da companhia é que em 2010 esse total aumente para 3,0 bilhões de pessoas. Somente no Brasil, devem ser cerca de 100 milhões de usuários até o fim de dezembro. Além disso, o executivo disse que a Ericsson está trabalhando em conjunto com a GSM Association para estimular o desenvolvimento e a adoção das tecnologias de 3ª Geração - WCDMA e HSDPA - como caminho para inclusão digital. "3G pode se tornar a principal tecnologia para as pessoas terem acesso à internet, já que a rede fixa é mais cara. Assim como o GSM impulsionou a massificação do celular." O estímulo à próxima geração também representa uma forma de a companhia conseguir manter aquecida sua área de mobilidade, pois o mercado de 2,5G terá sido quase que completamente atendido. A crença de Runevad sobre a 3G está alicerçada na escala que essa tecnologia terá. O WCDMA foi lançado comercialmente em 134 redes, em 59 países e abrange mais de 100 milhões de assinantes. Essas novas redes já contam com 315 modelos de terminais de celular e cartões de dados, de 38 fabricantes diferentes. A companhia trabalha em parceria com a associação para o desenvolvimento de um aparelho de US$ 85, bem como para a padronização de notebooks com a tecnologia HSDPA (evolução do WCDMA). O executivo acredita ainda que a própria demanda dos usuários de celulares por serviços mais sofisticados, como música, TV e e-mail móvel, impulsionará as empresas para a próxima geração, uma vez que haverá necessidade de maiores velocidades e mais capacidade de transmissão de dados. "O Brasil está pronto para 3G. Esperamos que em 2007 ocorra a licitação e os primeiros passos para implantação das redes."