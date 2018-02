"Ernesto" é rebaixado e petróleo encerra em queda forte Os futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Segundo operadores, o mercado reagiu ao rebaixamento do furacão Ernesto à categoria de tempestade tropical. Embora as previsões sejam de que Ernesto voltará a ganhar força na noite de terça-feira ou na manhã de quarta, ele agora está se dirigindo para a Flórida, e não mais para a região produtora de petróleo do Golfo do México. Os volumes, porém, foram reduzidos. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para outubro fecharam a US$ 70,61 por barril, em queda de US$ 1,90; a mínima foi em US$ 70,15 e a máxima em US$ 72,20. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para outubro fecharam a US$ 70,82, em queda de US$ 1,88, com mínima em US$ 70,44 e máxima em US$ 72,47. As informações são da Dow Jones.