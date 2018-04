Escolha ações do setor de construção com mais critério A expansão do setor de construção civil na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) levou o mercado a olhar as ofertas de ações com mais critério e a comparar os diferenciais das empresas novatas em relação àquelas já negociadas no pregão, além do desempenho das companhias listadas com as projeções apresentadas a investidores e analistas. O mercado está mais racional na análise das novas ofertas de ações das empresas de construção do que no início do movimento de abertura de capital há um ano e meio, na avaliação do vice-presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), Rodolpho Vasconcellos. ?Hoje há um número maior de analistas entendendo como funciona o setor. Existe também uma base de comparação, ou seja, os resultados das empresas podem ser comparados às promessas feitas?, explica ele. Segundo Vasconcelos, a demanda por papéis de construção continua expressiva, mas a tendência é de maior procura pelas empresas que apresentarem diferenciais, como atuação no segmento de shopping centers - caso da Iguatemi Empresa de Shopping Centers (IESC) - e por aquelas que têm a classe baixa como um de seus focos - caso da Rodobens Negócios Imobiliários. O dirigente da Ademi lembra que a maior parte da demanda por moradias está concentrada nas classes baixa e média. ?Até meados de 2006, as construtoras e incorporadoras eram mais voltadas para a classe média e média alta?, diz o vice-presidente da Ademi. Desde o segundo semestre do ano passado, várias empresas do setor lançaram ou anunciaram que vão lançar marcas para atuar no segmento de média baixa ou baixa renda. Um consultor, que prefere não ser identificado, concorda que as empresas precisam ter diferenciais para atrair investidores, pois o setor imobiliário deixou de ser uma novidade na Bolsa. ?Hoje, o mercado vê os papéis das empresas de construção civil com menos paixão e mais técnica?, diz. O consultor ressalta que, atualmente, um maior número de empresas disputa o quinhão da carteira de ações dos investidores destinado ao setor, o que dificulta a manutenção dos preços das ações dessas companhias. Outra fonte que prefere manter sigilo avalia que a Bolsa não comporta tantas empresas de construção civil. ?A crise no segmento de hipotecas subprime (a clientes de maior risco) nos Estados Unidos pode ter deixado os investidores internacionais receosos?, acrescenta. Já a professora da Fundação Dom Cabral Virgínia Izabel Oliveira considera que ainda existe espaço para crescimento do setor na Bovespa, desde que haja disponibilidade de crédito. ?Na Inglaterra, a concessão de crédito para o setor imobiliário equivale a 75% do PIB, enquanto, no Brasil, é de cerca de 2%?, destaca Virginia.