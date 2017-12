Escolha seu fundo de ações com o ranking AE/Ibmec Dos 227 fundos de ações avaliados pelo professor Antonio Zoratto Sanvicente, do Ibmec São Paulo, 23 obtiveram nota ?A? no acompanhamento de fevereiro deste ano. O rating é elaborado mensalmente a pedido da Agência Estado. Nesta última avaliação, nove fundos de ações foram elevados à nota máxima. A participação corresponde a 10,1% do universo da pesquisa. No mês anterior, 25 dos 230 portfólios avaliados tiveram classificação máxima, fatia equivalente a 10,9%. As carteiras avaliadas foram selecionadas dentre as que apresentaram patrimônio líquido superior a R$ 1 milhão em 24 de fevereiro passado. Metodologia O Rating AE/Ibmec classifica os fundos de ações por prêmio e volatilidade. De acordo com a metodologia do professor Sanvicente, são atribuídos escores para os dois itens. Um fundo localizado entre os 30% melhores em termos de prêmio recebe dois pontos e um fundo entre os 30% piores não recebe ponto. Cada fundo entre os 40% intermediários recebe um ponto. Para a atribuição do escore de volatilidade, os fundos são divididos em dois grupos e as carteiras situadas na metade superior (oscilação mais baixa) recebem um ponto. O restante dos fundos, posicionados na parte inferior e, portanto, com maior volatilidade, recebem zero ponto. O resultado final varia de acordo com a somatória dos escores, com uma pontuação entre zero e 3. O fundo de ações que receber três pontos fica com rating "A". Dois pontos equivalem a "B", um ponto a "C" e nenhum, a "D". Os retornos diários de cada fundo são ponderados de forma que as rentabilidades mais recentes recebam maior peso e influenciem mais a classificação final. Quanto mais um determinado retorno se afasta do momento presente, seu peso é menor. Os 20 retornos mais recentes, por exemplo, têm peso correspondente a um terço do total da série. O Rating AE/Ibmec leva em conta o desempenho dos fundos em relação a seus pares e não o comportamento isolado de um portfólio. O rating "A", portanto, não garante a excelência do fundo, mas a sua superioridade em relação aos seus pares de mercado, no mês analisado. O comportamento dos fundos é avaliado dentro de um período móvel de 24 meses. Isso significa que, para fevereiro deste ano, a série de retornos iniciou em março de 2004. NOME DO FUNDO VOLATILIDADE ESCORE PREMIO ESCORE ESCORE TOTAL CONCEITO ABN AMRO FI ACOES ATIVO II 0,015742 0 0,002494 2 2 B ABN AMRO FI ACOES DINAMICO 0,013827 0 0,002710 2 2 B ABN AMRO FI ACOES ENERGY 0,013710 0 0,003245 2 2 B ABN AMRO FI ACOES ETHICAL 0,012439 1 0,002231 1 2 B ABN AMRO FI ACOES ETHICAL II 0,012827 0 0,002559 2 2 B ABN AMRO FI ACOES IBOVESPA PASSIVO 0,012763 0 0,002262 1 1 C ABN AMRO FI ACOES IBX 0,013537 0 0,002713 2 2 B ABN AMRO FI ACOES IBX INVEST 0,013326 0 0,002226 1 1 C ABN AMRO FI ACOES TELE@COM 0,012742 0 0,000407 0 0 D ABN AMRO FIQ FI ACOES 0,013481 0 0,002646 2 2 B ABN AMRO FIQ FI ACOES ATIVO I 0,013272 0 0,002476 2 2 B ABN AMRO FIQ FI ACOES IBOVESPA MAIS 0,012715 0 0,002016 0 0 D ACOES 301 SAS FIA 0,001288 1 -0,000031 0 1 C ALFA DINAMICO FIC DE FI EM ACOES 0,012356 1 0,001947 0 1 C ALFA FIC FI EM ACOES 0,012350 1 0,001741 0 1 C ALFA INDEX FI EM ACOES 0,012644 1 0,002282 1 2 B ALFA INDICE FIC DE FI EM ACOES 0,012437 1 0,002164 1 2 B ALFA INDICE II FIC DE FI EM ACOES 0,012416 1 0,002009 0 1 C ALFA SPECIAL FI EM ACOES 0,012590 1 0,002085 0 1 C ALFAINVEST FIC DE FI EM ACOES 0,012368 1 0,001868 0 1 C ALFAMAIS FIC DE FI EM ACOES 0,012358 1 0,001834 0 1 C AMERICA DO SUL FIQFI ACOES 0,013206 0 0,002228 1 1 C ARX FI ACOES 0,013021 0 0,002587 2 2 B ATICO ACOES FI 0,011912 1 0,002414 1 2 B ATRIUM FIA 0,009263 1 -0,000416 0 1 C ATRIUM FUNDO DE ACOES INCENTIVADAS 0,003436 1 -0,000550 0 1 C BANESPA SUPER FIC FI ACOES FBA 0,015823 0 0,002685 2 2 B BANESPA SUPER FIC FI ACOES FBL 0,013380 0 0,002102 0 0 D BANRISUL ACOES FI 0,012520 1 0,002030 0 1 C BANRISUL INDICE FI ACOES 0,011902 1 0,001890 0 1 C BANRISUL PERFORMANCE FI ACOES 0,010900 1 0,001340 0 1 C BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA 0,012109 1 0,002778 2 3 A BB ACOES EMBRAER FIA 0,014796 0 -0,000053 0 0 D BB ACOES ENERGIA FIA 0,012372 1 0,002383 1 2 B BB ACOES EXPORTACAO FICFIA 0,012965 0 0,002321 1 1 C BB ACOES INDICE FIA 0,013319 0 0,002268 1 1 C BB ACOES MASTER FIA 0,013535 0 0,002011 0 0 D BB ACOES POTENCIAL FICFIA 0,012061 1 0,002128 1 2 B BB ACOES TELECOMUNICACOES FIA 0,012168 1 0,000995 0 1 C BB FEF SALVADOR CD FI EM ACOES 0,010503 1 0,001586 0 1 C BB FUNDO DE ACOES FIA 0,013042 0 0,002300 1 1 C BBM FI EM ACOES DIVIDENDOS 0,012044 1 0,002016 0 1 C BNP PARIBAS ACE FI ACOES 0,012820 0 0,002584 2 2 B BNP PARIBAS SPC FI ACOES 0,012705 0 0,002257 1 1 C BOSTON IBOVESPA INDEX FIA 0,012768 0 0,002352 1 1 C BOSTON IBOVESPA SELECT FI EM ACOES 0,012621 1 0,002333 1 2 B BOSTON IBRX SELECT FIA 0,012842 0 0,002457 1 1 C BOSTON TELECOM FI EM ACOES 0,012679 1 0,001558 0 1 C BRADESCO FIA CLASSIC 0,012638 1 0,002482 2 3 A BRADESCO FIA EQUITIES 0,013872 0 0,002622 2 2 B BRADESCO FIA EXCLUSIVE 0,012870 0 0,001649 0 0 D BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS 0,012822 0 0,002271 1 1 C BRADESCO FIA IBX PLUS 0,013704 0 0,003123 2 2 B BRADESCO FIA INDICE 0,012949 0 0,002278 1 1 C BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBX ATIVO 0,013505 0 0,002776 2 2 B BRADESCO FIA INVESTORS 0,013652 0 0,002745 2 2 B BRADESCO FIA MULTI SETORIAL 0,012149 1 0,002025 0 1 C BRADESCO FIA SEGURIDADE 0,013367 0 0,002580 2 2 B BRADESCO FIA SELECTION 0,014492 0 0,003656 2 2 B BRADESCO FIA SUL ENERGIA 0,012344 1 0,002283 1 2 B BRADESCO FIA SUPER ACAO 0,012446 1 0,002241 1 2 B BRADESCO FIC DE FIA 0,012414 1 0,002236 1 2 B BRADESCO FIC DE FIA 157 0,012592 1 0,002002 0 1 C BRADESCO FIC DE FIA ACTIVE 0,013248 0 0,002961 2 2 B BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO 0,012618 1 0,002169 1 2 B BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO 0,012834 0 0,002156 1 1 C BRADESCO FIC DE FIA IV 0,012446 1 0,002127 1 2 B BRADESCO FIC DE FIA MAXI 0,012446 1 0,002137 1 2 B BRADESCO FIC FIA III 0,012919 0 0,002227 1 1 C BRADESCO PRIME FIC DE FIA INDEX 0,012839 0 0,002233 1 1 C BRADESCO PRIME FIC DE FIA SMALL CAP 0,011563 1 0,002731 2 3 A BRADESCO PRIME FIC FIA IBOVESPA ATIVO 0,012623 1 0,002207 1 2 B BRAM FIA IBOVESPA ALAVANCADO 0,013253 0 0,003059 2 2 B BRASIL PRIVATE EQUITY 0,032531 0 0,001211 0 0 D BRB ACOES 0,012625 1 0,001870 0 1 C CAIXA FI ACOES IBOVESPA 0,012754 0 0,002200 1 1 C CI MIRANTE IBX FI EM ACOES 0,012284 1 0,002014 0 1 C CITI INSTITUCIONAL ACOES FI ACOES 0,012959 0 0,002367 1 1 C CITIACOES FI EM ACOES 0,012979 0 0,002126 1 1 C CITIFUNDOS FOCUS ACOES FIC FI ACOES 0,012924 0 0,002233 1 1 C CITITELECOM FI EM ACOES 0,012042 1 0,001265 0 1 C CITIVALUATION FI EM ACOES 0,012566 1 0,002821 2 3 A CLASSE A FI ACOES PREV 0,009238 1 0,002155 1 2 B CLASSIC FAT FIQ DE FI ACOES 0,013315 0 0,002641 2 2 B COIN FATOR FIA 0,011767 1 0,002292 1 2 B COIN HSBC ACOES FICFIA 0,013266 0 0,002595 2 2 B COIN KIDS FICFIA 0,013612 0 0,003051 2 2 B COMERCIAL MASTER FIA 0,013864 0 0,002421 1 1 C CREDIT AGRICOLE SELECTION CASPIA FIA 0,012004 1 0,001882 0 1 C CREDIT SUISSE FIDIAS FIA 0,011557 1 0,000736 0 1 C CREDIT SUISSE FIG FIA 0,013155 0 0,001319 0 0 D CREDIT SUISSE FIG PREMIUM FIA 0,012930 0 0,001383 0 0 D CREDIT SUISSE IBX PREMIUM FIA 0,012987 0 0,001412 0 0 D CUMBUCO FI EM ACOES 0,012525 1 0,002959 2 3 A DYNAMO COUGAR FIA 0,010720 1 0,002288 1 2 B ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 0,011212 1 0,001425 0 1 C ENERGIA SAO PAULO II FI ACOES 0,002349 1 -0,000238 0 1 C ENNESA FI ACOES 0,003385 1 -0,000172 0 1 C EQUITY I FI ACOES 0,012675 1 0,002439 1 2 B FAMA CHALLENGER FI ACOES 0,008811 1 0,002410 1 2 B FAMA FUTUREWATCH I FI ACOES 0,006902 1 0,002424 1 2 B FATOR FAELBA CD FUNDO DE ACOES 0,010087 1 0,002182 1 2 B FATOR MARAJO FIA 0,011110 1 0,002352 1 2 B FI BOSTON IBX SELECT INST ACOES 0,012542 1 0,002460 1 2 B FI ACOES PLUS 0,013196 0 0,002393 1 1 C FI ACTION ACOES EXCLUSIVO 0,012587 1 0,002554 2 3 A FI BOSTON MIRANTE IBRX ACOES 0,012490 1 0,002120 0 1 C FI EM ACOES BBM 0,013362 0 0,002353 1 1 C FI FATOR ACOES INSTITUCIONAL 0,010983 1 0,002397 1 2 B FI FATOR GUARARAPES ACOES 0,010996 1 0,002463 1 2 B FI FATOR JAGUAR ACOES 0,012545 1 0,002821 2 3 A FI FIB ACOES PREVIDENCIARIO 0,012843 0 0,002502 2 2 B FIA BOSTON ENERGY ACOES 0,012947 0 0,002510 2 2 B FIA BOSTON EXPORT ACOES 0,012505 1 0,001711 0 1 C FIA BOSTON VALUATION FI EM ACOES 0,013082 0 0,002407 1 1 C FIA BRADESCO TEMPLETON FVL 0,057937 0 -0,008808 0 0 D FIA IP SELECAO 0,009031 1 0,002999 2 3 A FIA MISTYQUE 0,010719 1 0,003021 2 3 A FIA PACTUAL ACOES 0,010101 1 0,002085 0 1 C FIA PACTUAL ANDROMEDA 0,013289 0 0,002513 2 2 B FIA SANTANDER IBRX ATIVO INSTITUCIONAL 0,013627 0 0,002368 1 1 C FIBRA VIC FI ACOES 0,013306 0 0,001991 0 0 D FIC ACOES ACUMULACAO 0,013169 0 0,002493 2 2 B FIC BOSTON IBOVESPA INDEX FI EM ACOES 0,012785 0 0,002298 1 1 C FIC BOSTON VALUATION ACOES 0,013071 0 0,002347 1 1 C FIDUCIA EMERALD FI ACOES 0,007237 1 0,001158 0 1 C FOCUS FIA 0,012634 1 0,001764 0 1 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES PRIME 0,010416 1 0,000887 0 1 C GAP EXCLUSIVO I FI ACOES 0,006710 1 0,000797 0 1 C GAP FI ACOES 0,012257 1 0,002602 2 3 A GERACAO FIA 0,012518 1 0,003194 2 3 A HG STRATEGY II FIA 0,013522 0 0,002767 2 2 B HSBC FI ACOES DIVIDENDOS 0,012259 1 0,001832 0 1 C HSBC FI ACOES GOLD 0,012773 0 0,002048 0 0 D HSBC FI ACOES INSTITUCIONAL 0,013329 0 0,002657 2 2 B HSBC FI ACOES TOP 0,012732 0 0,002204 1 1 C HSBC FI DE ACOES SALUBRE 0,013060 0 0,002524 2 2 B HSBC FIC ACOES FRANCIAL 0,013162 0 0,002492 2 2 B HSBC FIC ACOES INDICES 0,012609 1 0,002123 0 1 C HSBC FIC ACOES PRIVATE PLUS 0,012948 0 0,002338 1 1 C INSTITUCIONAL T FI ACOES 0,009700 1 0,001930 0 1 C IP PARTICIPACOES INSTITUCIONAL FIA 0,008229 1 0,002629 2 3 A IP PARTICIPACOES FI ACOES 0,008059 1 0,002530 2 3 A ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FI 0,011079 1 0,002115 0 1 C ITAU ACOES FI 0,012117 1 0,002171 1 2 B ITAU CARTEIRA LIVRE ACOES FI 0,012772 0 0,002418 1 1 C ITAU EXPERTISE ACOES FI 0,012257 1 0,002538 2 3 A ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI 0,012554 1 0,002381 1 2 B ITAU INDEX FUNDACOES ACOES FI 0,012669 1 0,002275 1 2 B ITAU INDICE ACOES IBOVESPA FICFI 0,012730 0 0,002257 1 1 C ITAU INST SELECAO ACOES FI 0,013174 0 0,002600 2 2 B ITAU INSTITUCIONAL PORTFOLIO ACOES FI 0,013040 0 0,002371 1 1 C ITAU PERS MARCHE IBOVESPA ACOES FICFI 0,012719 0 0,002294 1 1 C ITAU PERS TECHNIQUE ACOES FI 0,012804 0 0,002429 1 1 C ITAU PERSONNALITE ACOES FICFI 0,012245 1 0,002169 1 2 B ITAU PERSONNALITE SELECAO ACOES FICFI 0,011069 1 0,002744 2 3 A ITAU PRIVATE ATIVO ACOES FI 0,012723 0 0,002464 1 1 C ITAU PRIVATE SELECT ACOES FI 0,013023 0 0,002747 2 2 B J MALUCELLI & OMAR CAMARGO FIA 0,013143 0 0,002266 1 1 C LIBRIUM FI ACOES 0,007154 1 0,001036 0 1 C LIFE FI EM ACOES 0,013627 0 0,002461 1 1 C LUXOR ACOES FI 0,013396 0 0,002556 2 2 B MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 0,010984 1 0,001648 0 1 C MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FLEX 0,008577 1 0,001388 0 1 C MELLON CAPIBARIBE FI ACOES 0,012829 0 0,002456 1 1 C MELLON GOLD FI ACOES 0,008835 1 0,001052 0 1 C MELLON INCOME FI ACOES 0,011979 1 0,002563 2 3 A MERCATTO ESTRATEGIA FI ACOES 0,014714 0 0,002836 2 2 B MERCATTO GF FI ACOES 0,012902 0 0,003005 2 2 B MERIDIONAL FIC FI ACOES 0,013345 0 0,001969 0 0 D MULTI STOCK FUNDO DE INVEST EM ACOES 0,012410 1 0,000554 0 1 C OPPORTUNITY I FI ACOES 0,012011 1 0,002308 1 2 B OPPORTUNITY LOGICA II FI ACOES 0,012000 1 0,002370 1 2 B OPPORTUNITY LOGICA II INST FI ACOES 0,012252 1 0,002516 2 3 A PAVARINI I FIA 0,009482 1 0,001327 0 1 C PILLAINVEST FUNDO DE INVEST EM ACOES FI 0,011376 1 0,001718 0 1 C PORTFOLIO ACOES FI EM ACOES 0,012908 0 0,002526 2 2 B PORTO SEGURO INSTITUCIONAL FIA 0,011637 1 0,002457 1 2 B PREVIDENCIA B FI ACOES 0,013139 0 0,002533 2 2 B PREVIDENCIA C FI ACOES 0,012577 1 0,002297 1 2 B PRIVATE FOCUS FIC FI EM ACOES 0,012938 0 0,002312 1 1 C SAFRA FI ACOES 0,011773 1 0,002889 2 3 A SAFRA IBX 50 FIC ACOES 0,012726 0 0,002233 1 1 C SAFRA IBX 50 PLUS FI ACOES 0,012826 0 0,002310 1 1 C SAFRA INDICIAL FI ACOES 0,012549 1 0,002205 1 2 B SAFRA MULTI DIVIDENDOS FI ACOES 0,011001 1 0,002375 1 2 B SAFRA PRIVATE FI ACOES 0,012981 0 0,003522 2 2 B SAFRA SETORIAL BANCOS FI ACOES 0,015502 0 0,003231 2 2 B SAFRA SETORIAL ENERGIA FI ACOES 0,011550 1 0,003430 2 3 A SAFRA SETORIAL TELECOM FI ACOES 0,012412 1 0,001052 0 1 C SAFRA TECNOLOGIA FI ACOES 0,011583 1 0,002987 2 3 A SANTANDER FI ACOES BISA 0,013131 0 0,002231 1 1 C SANTANDER FI ACOES INSTITUCIONAL 0,013263 0 0,002259 1 1 C SANTANDER FI EM ACOES DIVIDENDOS 0,012953 0 0,002149 1 1 C SANTANDER FIC FI ACOES ONIX 0,013354 0 0,002125 1 1 C SANTANDER SUPER FI ACOES 0,013419 0 0,002114 0 0 D SCHRODER ACOES PRIVATE FICFI 0,012930 0 0,002546 2 2 B SCHRODER ALPHA PLUS FI EM ACOES 0,012974 0 0,002605 2 2 B SKOPOS HG FIA 0,006353 1 0,001023 0 1 C SMALL C VALUATION FI EM ACOES 0,011552 1 0,003248 2 3 A SUDAMERIS FI ACOES DIVIDENDOS 0,013169 0 0,002066 0 0 D SUDAMERIS FI ACOES ESTRATEGICO 0,013914 0 0,002755 2 2 B SUDAMERIS FI ACOES INDEX 0,012935 0 0,002153 1 1 C SUDAMERIS FI ACOES INSTITUCIONAL 0,013225 0 0,002460 1 1 C SUDAMERIS FI ACOES PRIVATE 0,013317 0 0,002473 2 2 B SUDAMERIS FI ACOES SUL ENERGIA 0,012945 0 0,002169 1 1 C SUDAMERIS FIQ FI ACOES 0,012873 0 0,002064 0 0 D SUDAMERIS FIQFI ACOES CL 0,013218 0 0,002306 1 1 C SUL AMERICA EQUILIBRIUM FIA 0,011375 1 0,002333 1 2 B SUL AMERICA ESPECIAL I FIA 0,001738 1 -0,000363 0 1 C SUL ENERGIA IBOV IND FI ACOES 0,012432 1 0,002278 1 2 B TARPON HG FIA 0,013365 0 0,001410 0 0 D TATICA STRATEGY FIA 0,007669 1 0,000286 0 1 C TITANIO FUNDO INVESTIMENTO EM ACOES NUC 0,012083 1 0,001511 0 1 C TITULO F.I.A 0,012238 1 0,002557 2 3 A TOP CONDOR FI EM ACOES 0,012986 0 0,002383 1 1 C UBB BLUE FI ACOES 0,012848 0 0,002348 1 1 C UBB DIVIDENDOS FI ACOES 0,013052 0 0,002635 2 2 B UBB IBOVESPA INDEX FI ACOES 0,012583 1 0,002272 1 2 B UBB INSTITUCIONAL IBX FI ACOES 0,012598 1 0,002460 1 2 B UBB PREVIDENCIA IBOV FI ACOES 0,012788 0 0,002438 1 1 C UBB PREVIDENCIA IBX FI ACOES 0,013093 0 0,002573 2 2 B UBB PRIV GOLD FICFI ACOES 0,012547 1 0,002412 1 2 B UBB PRIV IBOV INDEX FICFI ACOES 0,012487 1 0,002206 1 2 B UBB STRATEGY FI ACOES 0,013265 0 0,002483 2 2 B UNIFUND FOCUS FI ACOES 0,012698 0 0,002459 1 1 C VOTORANTIM FI ACOES 0,012294 1 0,002590 2 3 A