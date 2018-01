Escritório vip: bolha à vista? Depois do boom de lançamentos de escritórios de altíssimo padrão em 2004, o que puxou a taxa de vacância para 23,8%, o segmento colocou o pé no freio em lançamentos. Em 2005, houve o menor volume de metros quadrados lançados para locação desde 1997 e a estratégia reduziu a desocupação para 21,07%. Os dados fazem parte de pesquisa trimestral da consultoria de avaliação e pesquisa da Jones Lang LaSalle e consolidam as informações apuradas ao longo do ano passado. Segundo Lilian Feng, uma das coordenadoras da pesquisa, o segmento agregou 80 mil metros quadrados ao estoque de empreendimentos comerciais de alto padrão em 2005 e deve lançar pouco mais de 70 mil m² em 2006. Para 2007, espera-se um novo boom, com quase 230 mil m². Para ela, esse estoque tem potencial de repetir a situação de 2004, quando o oferta cresceu forte e não foi absorvida. "Mas considerando o potencial da demanda, não espera-se aumento forte da vacância", diz. Ela ressalta, no entanto, que há esse risco. O potencial de absorção decorre diante dos empreendimentos que já têm "destino" certo. É o caso de um prédio destinado à Globo, de 22 mil m². Lilian destaca, também, que alguns empreendimentos devem ter seu lançamento postergado, como o Rochavará, prometido para 2007, mas ainda na fundação, e da Eletropaulo, empreendimento no "esqueleto" da ex-estatal, de 53 mil ². "Esses adiamentos devem reduzir o salto da oferta esperado para 2007", acrescenta. Nas projeções da consultoria, a taxa de vacância do segmento de alto padrão de escritórios deve oscilar entre 19% e 21% em 2006, entre 18% e 21% em 2007 - dependendo da postura dos empreendedores em relação ao número de lançamentos previstos - e variar entre 13% e 21% em 2008.