Espanhóis e mexicanos vão às compras em telecomunicações As empresas de telecomunicações estão entre as companhias que mais movimentam dinheiro no País, mas há uma inquietação geral no setor. Algumas das empresas mais importantes estão à venda. Os principais compradores são dois grandes grupos internacionais, a espanhola Telefónica e a mexicana Telmex, que disputam o domínio do mercado nacional. ?Dez anos atrás, na época da privatização, a telefonia parecia uma mina de ouro?, disse Luiz Fernando Lopes, sócio do banco de negócios Pátria. ?Mas agora as empresas perceberam que, com o avanço das novas tecnologias, não será tão fácil ganhar dinheiro. A tendência é que haja uma consolidação.? O processo está avançando. Vice-líder em telefones celulares, a TIM está à venda. Seu controlador, a Telecom Italia, já recebeu uma proposta de US$ 7,7 bilhões da mexicana América Móvil, dona da Claro, controlada pelo bilionário Carlos Slim, que também é dono da Telmex. A operadora de telefonia fixa Brasil Telecom também já demonstrou interesse pela TIM. Entre as operadoras de celulares, existem outros negócios em andamento. A líder de mercado, Vivo, pertence à Telefónica e à Portugal Telecom - que é alvo de uma oferta do grupo Sonae em Portugal. A Telefónica também pode fazer uma oferta pela parte da Portugal Telecom na Vivo. Já a Telemig Celular está à venda para resolver uma velha disputa entre seus sócios e administradores - fundos de pensão, Citibank, banco Opportunity. A mesma divisão entre controladores, incluindo a Telecom Italia, também deve levar a uma redefinição na Brasil Telecom, terceira maior operadora de fixa do País. Maior operadora de telefonia fixa do País, a Telemar também passará por uma mudança entre sócios. Esta é a terceira vez que seus controladores tentam vender ou abrir uma porta na Bolsa de Valores para sair da empresa. Antes, eles haviam oferecido a empresa a concorrentes, mas não chegaram a um acordo. Também tentaram vender as ações de forma pulverizada no mercado financeiro, mas desistiram quando viram que não conseguiriam o valor que queriam. Com a crescente convergência entre os serviços de telefonia fixa e celular, televisão e transmissão de dados, é cada vez mais complicado prever o futuro das empresas e saber quem vai conseguir manter a máquina de ganhar dinheiro funcionando. ?As regras de jogo nas telecomunicações estão mudando completamente?, resume Luiz Fernando Figueiredo, do banco Pátria.