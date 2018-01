Espanhola Elecnor vence 1º e maior lote do leilão da Aneel A espanhola Elecnor arrematou hoje o primeiro e maior lote do leilão de linhas de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), referente a cinco empreendimentos que vão interligar o Acre, Rondônia e Mato Grosso, no total de 949 quilômetros. A empresa ofereceu proposta de receita anual de R$ 32,390 milhões, equivalente a um deságio de 51,01% em relação à receita sugerida pelo órgão regulador. A Elecnor disputou por quase meia hora em viva-voz com outro grupo espanhol, o Control y Montajes Industriales (CYNI), após uma fase em que outros oito investidores apresentaram propostas, em envelope fechado.