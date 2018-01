Espanholas levam três dos cinco lotes no leilão da Aneel A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou hoje o 13º leilão de linhas de transmissão, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiros. Foram ofertados aproximadamente 1.014 quilômetros de novas linhas, a serem construídas em nove Estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os empreendimentos têm entrada em operação prevista para no máximo 22 meses após a assinatura do contrato. A previsão é de que os investimentos nestas linhas atinjam R$ 680 milhões. Participaram da disputa 27 empresas do Brasil, Espanha, Portugal e Colômbia. Empresas espanholas leram três dos cinco lotes oferecidos. A companhia Isolux, da Espanha, arrematou o primeiro lote no leilão, referente ao trecho que liga as subestações da Paracatu 4 e Pirapora 2, em Minas Gerais. A companhia ofereceu deságio de 59,45% sobre a receita anual permitida (um novo recorde nesse tipo de disputa), de R$ 41,92 milhões. O lance da companhia foi, portanto, de R$ 17 milhões. A também espanhola Abengoa, que participou três vezes do leilão e saiu vitoriosa em dois, levou o lote seguinte, relativo a dois trechos: um que liga Curitiba a Bateias, no Paraná; e outro entre Canoinhas (SC) a São Mateus do Sul (PR). A empresa ofereceu proposta de receita anual de R$ 11,48 milhões, equivalente a um deságio de 42,35% sobre o faturamento anual permitido pela Aneel, de R$ 19,91 milhões. A empresa Abengoa também ficou com o terceiro lote, que se refere a dois trechos, sendo o primeiro ligando Londrina a Maringá, ambas no Paraná, e o outro a estação de Itararé II (SP) a Jaguariaíva (PR). A receita anual oferecida pela companhia foi de R$ 9,79 milhões ante o faturamento permitido pela Aneel de R$ 16,93 milhões, o que representou um deságio de 42,18%. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), controlada pela Eletrobrás, arrematou o quarto lote do leilão, que diz respeito ao trecho que liga Ibicoara (BA) a Brumado (BA). A companhia ofereceu proposta de uma receita anual de R$ 4,88 milhões ante a receita permitida pela Aneel de R$ 11,82 milhões, o que representou deságio de 58,75%. Já o último lote do leilão ficou com a Chesf, companhia do grupo Eletrobrás. A companhia ofereceu proposta de receita anual de R$ 6,654 milhões, ante faturamento proposto pela Aneel de R$ 14,78 milhões, o que representou um deságio de 55%. Este lote refere-se a dois empreendimentos no Ceará e no Rio Grande do Norte.