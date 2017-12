Especulação renasce em commodities e petróleo sobe Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Nymex (New York Mercantile Exchange) e na ICE (International Commodities Exchange, de Londres). Segundo operadores, a especulação voltou a mercado, mas a preocupação com a proximidade do início da temporada de furacões no Oceano Atlântico contribuiu para a formação de um movimento de compras no mercado petróleo e de derivados. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para entrega em julho fecharam a US$ 71,76 por barril, em alta de US$ 1,80, depois de oscilarem entre a mínima de US$ 69,85 e a máxima de US$ 72,15. Os contratos de gasolina para junho subiram 3,76 centavos de dólar e fecharam a US$ 2,0950 por galão. Na ICE, os contratos do petróleo do tipo Brent para julho fecharam a US$ 71 por barril, em alta de US$ 1,65, com mínima em US$ 69,57 e máxima em US$ 71,35. Ontem, a Administração Atmosférica e Oceânica dos EUA (NOAA) anunciou que a probabilidade de a temporada de furacões, que começa na segunda-feira, ficar "acima do normal" é de 80%. A previsão é de oito a dez furacões, dos quais quatro a seis "severos". Para o diretor de estratégia para commodities e de marketing para fundos de hedge do Societé Générale, Michael Guido, o mercado "está vulnerável a um declínio", dependendo de como saiam os dados dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana passada, a serem divulgados na manhã desta quarta-feira.As informações são da Dow Jones.