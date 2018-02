Estado de Illinois aprova fusão da Gtech com italiana Lottomatica A Gtech Holdings Corp. informou que o Departamento do Programa de Loteria e Receita do Estado norte-americano de Illinois aprovou a fusão da companhia com a operadora de loteria italiana Lottomatica SpA. O Departamento disse que não irá anular o contrato de loteria da Gtech com o Estado como resultado da fusão, de acordo com um documento encaminhado à SEC (comissão de valores mobiliários dos EUA). Em janeiro, a Lottomatica havia anunciado que iria comprar a Gtech Holdings por US$ 4,8 bilhões, ou US$ 0,35 por ação. Mas, de acordo com os termos da fusão, o Estado de Illinois e outros clientes grandes da companhia norte-americana teriam de concordar em manter os contratos com a Gtech. Autoridades dos Estados de Rhode Island, Nova York e Georgia já disseram que a transação não significará o fim de seus contratos com a empresa. As informações são da Dow Jones.