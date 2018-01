Estatais colombianas arrematam empresa do Peru A ISA e a EEB, estatais elétricas da Colômbia, compraram os 28% que ainda não tinham da transmissora de energia peruana Consorcio Transmantaro, por US$ 33 milhões. A fatia pertencia ao fundo canadense Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec. A ISA, dona da Transmissão Paulista, planeja emitir ações avaliadas em US$ 218 milhões para financiar sua expansão nacional e internacional, disse a empresa.