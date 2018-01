Estoque europeu cai e petróleo sobe a US$ 61 em NY Os futuros de petróleo em Londres e Nova York subiram acima de US$ 61,00 o barril, atingindo os níveis mais elevados em duas semanas hoje, impulsionados pelo declínio dos estoques de gás natural nos EUA e dos estoques de petróleo na Europa, segundo operadores e analistas. Os ganhos dos futuros de petróleo Brent foram ainda mais fortes depois dos informes relatando uma queda nos estoques de produtos destilados - que inclui o gasoil - na Europa. O movimento de alta, que também é uma continuidade dos ganhos gerados pelos dados dos estoques norte-americanos divulgados ontem, foram ajudados ainda pelas ameaças de uma greve nos campos de petróleo da Noruega. Contudo, depois de marcarem as máximas, os futuros de petróleo moderaram os ganhos, com os preços recuando abaixo de US$ 61,00 o barril. Às 15h24 (de Brasília), na Nymex, os contratos de petróleo para dezembro estavam a US$ 60,75 o barril, em alta de US$ 0,92, ou 1,54%, depois de terem registrado uma máxima no dia a US$ 61,25 o barril. No mesmo horário em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para dezembro estavam a US$ 60,91 o barril, em alta de US$ 1,32, ou 2,23%, de US$ 61,43 o barril na máxima do dia. Esta manhã, o Departamento de Energia dos EUA informou que os estoques de gás natural caíram em 7 bilhões de pés cúbicos (bcf) na semana passada, resultado que ficou acima das expectativas dos analistas de queda de 4 bcf. O dado deu impulso aos futuros de gás natural. Às 15h25 (de Brasília), na Nymex, os contratos de gás natural para dezembro estavam a US$ 8,105 por milhão de unidades térmicas britânicas (BTU), alta de 3,60%. Os estoques de destilados na Europa caíram de forma acentuada em outubro, segundo relatório mensal da Euroiltocks. "Os números da Euroilstock estão ajudando os preços do petróleo", disse Tony Rosado, que negocia na Nymex com a MW Futures. "Isso está definitivamente gerando um impulso de compras no gasoil" ou o óleo para calefação europeu, acrescentou. "O mercado teve um surpresa um tanto bullish (de alta) dos dados semanais sobre os estoques comerciais norte-americanos e promessas adicionais de ministros da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) de seguir com os cortes na produção acertados no mês passado", disse o analista Mike Fitzpatrick, da corretora Fimat USA. O movimento de alta também recebe suporte das notícias de que os trabalhadores de operação submarinas de gás e petróleo na Noruega, excluindo mergulhadores, estão aguardando a aprovação para uma greve num campo de petróleo não especificado no Mar do Norte, em solidariedade com os mergulhadores britânicos que estão em greve, segundo um representante do sindicato norueguês. Os trabalhadores noruegueses, que operam veículos por controle remoto, poderão entrar em greve a partir de 1º de dezembro, disse o porta-voz do sindicato. As informações são da Dow Jones.