Estoques de petróleo e derivados dos EUA estão no foco São Paulo, 29 de março - O destaque da agenda fica por conta da divulgação dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DOE) e o American Petroleum Institute (API) divulgam, às 12h30, seus relatórios sobre os estoques de petróleo, gasolina e destilados referentes à semana encerrada no dia 24. - O presidente do banco central dos Estados Unidos, regional de St. Louis (Federal Reserve Bank; Fed), William Poole, vai falar, às 14 horas, sobre "O papel do sistema Federal Reserve" no fórum anual global de estudantes de investimentos, em Dayton (Ohio). - O vice-presidente do banco central dos Estados Unidos, Federal Reserve Bank; Fed, Roger Ferguson, discursa em evento no Instituto de Finanças Internacional, em Zurique (Suíça).