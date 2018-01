Estrangeiros compram 67% de novas ações A participação minoritária em empresas brasileiras por estrangeiros com a aquisição de ações novas colocadas no mercado por oferta pública atingiu a metade do volume de investimentos diretos de empresas estrangeiras no País no ano passado, os chamados investimentos diretos (IED). Segundo dados da Bolsa de Valores de São Paulo, os 42 lançamentos de ações em 2006 somaram US$ 14,069 bilhões, dos quais US$ 9,52 bilhões, ou 67,65% do total, foram adquiridos por estrangeiros.