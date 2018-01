Estrangeiros compraram R$ 16,6 bi em títulos após MP Os investidores estrangeiros já compraram R$ 16,63 bilhões em títulos da dívida interna desde fevereiro deste ano, depois que o governo brasileiro concedeu isenção tributária para o capital externo nessas operações. Levantamento obtido com exclusividade pela Agência Estado mostra que a parcela de títulos da dívida interna nas mãos dos estrangeiros saltou de R$ 12,74 bilhões (US$ 5,9 bilhões), em fevereiro, para R$ 29,37 bilhões (US$ 13,6 bilhões) em novembro. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, a participação dos estrangeiros ainda é pequena - 2,2% do total da dívida - mas há grande potencial de crescimento com o processo em curso de redução do risco país. No México, país da América Latina pioneiro na adoção de medidas para atrair o investimento estrangeiro, a parcela da dívida pública na mão do capital externo soma cerca de 10% do total. Kawall disse que há espaço para o aumento da participação dos fundos estrangeiros de mais longo prazo, como seguradoras e fundos de pensão, que ainda estão em processo de habilitação de controles internos para aplicar os recursos no Brasil. "O interesse no Brasil cresce à medida que a perspectiva é progredir na escala de rating das agências de classificação", disse o secretário. "Se olharmos o México, nós temos potencial para crescer." Kawall previu que o potencial imediato do Brasil é chegar a 5% de parcela dos estrangeiros no total da dívida interna. O aumento dos investimentos estrangeiros é importante, segundo ele, porque eles têm preferência por títulos com prazo mais longos, o que ajuda a melhorar o perfil da dívida. Segundo o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Paulo Valle, no primeiro momento depois da edição da medida provisória que permitiu a isenção do Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos de investidores estrangeiros houve um boom de aplicações, sobretudo dos chamados "hedge funds", que são mais agressivos e ágeis na movimentação dos seus recursos. Agora, destacou Valle, aumentou a participação do chamado "real money", fundos que têm um processo mais lento para a mudança de portfólio e que possuem maiores restrições para aplicar. Muitos desses fundos aguardaram a aprovação da MP pelo Congresso, no final de junho, para começar a investir. "A base de investidores está mais heterogênea e bem informada", disse Valle. Segundo ele, essa base de investidores está mais amadurecida e conhece mais o País. "A demanda é crescente e consistente", afirmou o secretário-adjunto. Os investidores estrangeiros têm rendimento maior ao comprar os papéis da dívida interna do que se aplicassem seus recursos em títulos brasileiros da dívida externa. Ou seja, para o Tesouro Nacional, por enquanto, é mais barato emitir os títulos no mercado externo. A diferença chega até a 100 pontos-base, o equivalente a 1%. Um papel que o Tesouro remunera no Brasil, por exemplo, a 13,50% ao ano, no exterior pode ser vendido a 12,50%. "Mas esse prêmio tende a fechar (desaparecer)", disse Valle. Ele explicou que o custo operacional para os investidores comprarem o papel no mercado interno é maior, mas há também a "conveniência" em adquirir os títulos no Euroclear, plataforma eletrônica de negociação de títulos na Europa. É uma situação parecida com a de uma dona de casa que prefere fazer a feira na venda mais próxima de casa, mesmo que o custo seja mais alto. Mas com o aumento da demanda no mercado interno, o custo para o Tesouro tende a diminuir.