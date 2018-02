Estrangeiros ficam com 91,8% da oferta de ações da Abyara Os investidores estrangeiros qualificados (investimentos superiores a R$ 300 mil) ficaram com 91,8% da oferta de ações ordinárias da Abyara Planejamento Imobiliário, segundo anúncio de encerramento da colocação publicado hoje na imprensa. De acordo com o texto, 23 investidores do exterior compraram 6,016 milhões de ações, do total de 6,550 milhões, já contando com as ações do lote suplementar e as adquiridas durante as atividades de estabilização (681 mil) efetuadas pela Morgan Stanley Dean Witter CTVM. Ainda de acordo com o anúncio, seis pessoas físicas ficaram com 80 mil ações, um acionista exerceu seu direito de preferência e levou um lote de 655 mil, enquanto três fundos de investimento compraram 260 mil papéis. Quatro sócios, administradores ou pessoas ligadas à oferta ficaram com 220 mil ON. O preço por ação, de R$ 25, foi definido pelo procedimento de coleta de intenções de investimento no dia 25 de julho. O coordenador líder da operação foi o Morgan Stanley e o coordenador, o Bradesco. Os papéis foram registrados para negociação no Novo Mercado da Bovespa.