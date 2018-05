Estrangeiros investem R$ 2,028 mi na Bovespa no dia 29 Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 2,028 milhões na Bolsa na segunda-feira, 29. Naquele pregão, o Ibovespa encerrou com perda de 0,42%, aos 49.212,33 pontos. O giro financeiro somou R$ 4,388 bilhões.