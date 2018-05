Estrangeiros reduzem aposta na queda do Ibovespa Os investidores estrangeiros reduziram ainda mais a aposta na queda do Índice Bovespa (Ibovespa), no mercado futuro. Dados atualizados pela BM&FBovespa até esta segunda-feira, 22, mostram que os "gringos" estão vendidos no derivativo com 64.122 contratos em aberto, resultado de 119.722 contratos na compra e 183.844 contratos na venda.