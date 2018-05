Estrangeiros reduzem aposta na queda do Ibovespa futuro Os investidores estrangeiros iniciaram a segunda quinzena de julho ajustando, para baixo, a posição líquida vendida em índice Bovespa, no mercado futuro. Dados atualizados pela BM&FBovespa até ontem mostram que os não-residentes estão apostando na queda do derivativo com pouco mais de 77 mil contratos em abertos, resultado de 99.733 contratos na compra e 176.761 contratos na venda. Em valores, tal estratégia representa aproximadamente R$ 3,6 bilhões, considerando-se a pontuação de fechamento de ontem do contrato de Ibovespa referente ao mês de agosto.