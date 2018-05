Estrangeiros reduzem posição vendida em Ibovespa O descoberto da posição vendida dos investidores estrangeiros em índice Bovespa, no mercado futuro, caiu abaixo de 40 mil contratos, situando-se nos níveis mais baixos do ano. Dados da BM&F Bovespa atualizados até a terça-feira, 30, mostram que os estrangeiros estão apostando 34.916 contratos em aberto na queda do derivativo, resultado de 138.968 contratos na compra e 173.884 contratos na venda.