Estreante Dufry sobe 7,34% e lidera giros na Bovespa Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Dufry South America lideraram os giros financeiros desta manhã, na estréia dos papéis na Bolsa de Valores de São Paulo. Os recibos movimentavam R$ 118,825 milhões e valorizam 7,34%, cotados a R$ 28,81, às 12h15. O segundo maior volume financeiro na Bovespa é o das ações preferenciais da Petrobras, que negociam R$ 66,397 milhões e subiam 0,77%. A demanda pelos BDRs superou em cinco vezes a oferta, segundo fontes do mercado. Na procura, predominaram os investidores estrangeiros, que ficaram com cerca de 70% dos papéis. Simultaneamente ao lançamento inicial no Brasil, a empresa fez a listagem de suas ações na Bolsa de Luxemburgo. De acordo com o prospecto da empresa, as ações nas mãos do mercado (free float) totalizaram 42,6%. Com dois meses de vida, a Dufry South America (DSA) é o braço da suíça Dufry AG voltado especificamente para o mercado sul-americano. A DSA é responsável atualmente pelo controle da Dufry do Brasil e da Eurotrade, adquiridas pela Dufry AG e Advent em março passado. O agrupamento das operações teve como objetivo a expansão da atuação para aproveitar o ritmo crescente do varejo relacionado ao segmento de viagens na região, tanto em lojas de aeroportos quanto naquelas instaladas em navios de cruzeiro. A Dufry AG atua há 27 anos no mercado brasileiro. Apesar de sediada nas Bermudas, a DSA possui os principais diretores atuando no Rio de Janeiro. A empresa planeja a melhoria e expansão das lojas que já mantém na região e também buscará novas concessões ou negociações privadas. Um dos meios para o incremento de vendas prevê a melhor localização de unidades e refinamento do mix de produtos. Nos pontos-de-venda instalados nos aeroportos, tanto os duty-free quanto os tributados, a empresa está implantando projeto de corredores de compras e de lojas dentro de lojas. As principais lojas da DSA na América do Sul estão localizadas no Brasil. Das 37 unidades de aeroporto, 26, do formato duty-free, estão instaladas em sete Estados brasileiros, tanto no embarque doméstico quanto no internacional. Outras duas do mesmo formato estão em aeroportos da Bolívia. A empresa possui ainda nove unidades duty-paid, de produtos tributados, também em sete aeroportos brasileiros. As lojas pertencentes à Dufry somam 83 unidades na América do Sul. Além das unidades nos aeroportos, a empresa opera 34 lojas em nove navios de cruzeiro. As outras 12 lojas estão localizadas em áreas consideradas nobres pela empresa, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.