Estréia de empresas derruba pregão na bolsa da China A bolsa da China teve seu quarto pregão consecutivo de queda nesta terça-feira. Os investidores estão preocupados com uma possível redução da liquidez após a série de emissões que estão previstas para o mercado local. O Xangai Composto caiu 0,75% e o Shenzhen Composto, 0,97%. A Daqin Railway estreou na bolsa com um lançamento de 15 bilhões de yuans, mas seu desempenho não foi tão impactante quanto se esperava. Os papéis da ferrovia se valorizaram 11,5% em relação ao preço inicial. O Banco da China perdeu 1,2%. No sistema automático de preços, a moeda chinesa se desvalorizou e o dólar passou de 7,9650 para 7,9720 yuans. As emissões previstas para a bolsa da China atraíram alguns investidores de Hong Kong e contribuíram para o recuo de 0,4% no índice Hang Seng. O mercado de Hong Kong também está com as atenções voltadas para a reunião do Fed (banco central norte-americano) na próxima semana. O pregão da bolsa de Taiwan encerrou com uma queda de 0,2% no índice Taiwan Weighted. Os negócios foram afetados pelas previsões de que as companhias ligadas ao setor de informática terão fraco desempenho no terceiro trimestre. As ações da Acer, quarta maior fabricante de microcomputadores, caíram 0,2%. Os papéis da Powerchip Semiconductor, maior fabricante de chips de memória, tiveram desvalorização de 1,4%. Na bolsa australiana, o índice S&P/ASX 200 fechou com um recuo de 0,1%. O mercado local aguarda a decisão do banco central da Austrália sobre as taxas de juros, além da divulgação das vendas no varejo e de dados econômicos dos EUA. BHP caiu 0,6%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta (Indonésia) fechou em alta de 1,48%; o índice composto de 100 blue-chips da bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) encerrou com ganho de 0,02% e o Strait Times, da bolsa de Cingapura, em baixa de 0,02. Realizações de lucros derrubaram as bolsas da Coréia do Sul e das Filipinas. Na Coréia, o índice Kospi fechou em queda de 0,8%, afetando principalmente ações de bancos e estaleiros. Nas Filipinas, o índice PSE Composto declinou 0,1%. As ações da Philippine Long Distance Telephone Co. subiram 1% com a expectativa quanto aos seus resultados no segundo trimestre. (As informações são da Dow Jones)