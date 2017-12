Estresse externo leva Bovespa a cair 3,30%; dólar sobe A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) renova as mínimas nesta terça-feira, refletindo o estresse dos investidores estrangeiros, que também derrubam fortemente as bolsas norte-americanas. Às 12h28, o Índice Bovespa tinha 36.886 pontos, com queda de 3,30%. No mercado de câmbio, o dólar vem renovando as máximas. O dólar comercial (mercado de balcão) subia 3,25%, cotado a R$ 2,349. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista subia 2,66%, a R$ 2,351.