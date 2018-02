Eternit migra para o Novo Mercado da Bovespa A Eternit S/A, fabricante de telhas e caixas d'água à base de amianto, inicia a negociação de suas ações no Novo Mercado nesta quinta-feira (dia 17), durante cerimônia na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A migração para o Novo Mercado da Bovespa é um passo para a consolidação da política implantada pela Eternit com o objetivo de ampliar a transparência de seus negócios perante o mercado de capitais. As iniciativas da companhia neste sentido começaram em novembro de 2004, com a criação do Programa Portas Abertas, para a visitação de suas cinco unidades industriais e a mineradora Sama. Em março do ano passado, com a adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa, a Eternit ampliou o relacionamento com o mercado. A companhia já anunciou a conversão de suas ações preferenciais (PN) em ordinárias (ON), e a negociação apenas com as ordinárias já começou no dia 8 de agosto. As ações ordinárias são negociadas sob o código ETER3. Com a adesão da Eternit, serão 34 empresas no Novo Mercado da Bovespa, 12 no Nível 2 e 35 no Nível 1. Resultados A Eternit registrou lucro líquido de R$ 6,82 milhões no segundo trimestre deste ano, uma queda de 7,81% sobre igual período do ano passado. A receita líquida recuou 11,79%, para R$ 81,939 milhões. O lucro bruto caiu 17,74%, para R$ 34,477 milhões. Em 30 de junho, o patrimônio líquido era de R$ 229,214 milhões. O presidente e diretor de Relações com Investidores da companhia, Élio Martins, vai participar de reunião com a Associação dos Analistas Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais e Investidores nesta quinta-feira para detalhar os resultados do trimestre.