EUA aprovam planos de desenvolvimento para projeto da Petrobras O serviço de gerenciamento de minerais dos EUA (MMS, na sigla em inglês) aprovou os planos de desenvolvimento para o projeto Cascade-Chinook, no Golfo do México, autorizando pela primeira vez um sistema de flutuação para a produção, armazenamento e descarga na região, disse o presidente das operações da Petrobras nos Estados Unidos, Renato Bertani. Suas declarações foram feitas durante uma conferência de energia promovida pela Deloitte. A expectativa é que o projeto entre em operação em 2009, segundo Bertani. A Devon Energy é parceira. A tecnologia de flutuação já é usada na costa brasileira, africana e em outros lugares, mas é a primeira vez que será utilizada em águas norte-americanas. O MMS e o setor petrolífero já vinham estudando essa tecnologia anteriormente. As informações são da Dow Jones.