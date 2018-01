EUA ditam o ritmo do mercado esta semana Para o mercado financeiro, esta é a última semana útil do ano. E, como ocorreu durante grande parte de 2006, as atenções estarão voltadas para os Estados Unidos. A agenda de eventos e de divulgação de indicadores está cheia por lá. A agitação começa amanhã, com a reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A projeção praticamente unânime dos analistas é de que a taxa básica de juros será mantida no nível atual, de 5,25% ao ano. Até mesmo o comunicado tradicionalmente divulgado após o encontro não desperta grandes expectativas. ?Uma parte do mercado acredita que o Fed pode dar algum indício de redução dos juros nas próximas reuniões, mas acho difícil?, disse Luís Fernando Lopes, economista-chefe do Banco Pátria de Negócios. O que realmente deve mexer com os humores e provocar alguma volatilidade nos mercados são os dados que serão anunciados na sexta-feira. Um deles é o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro. A estimativa mais freqüente dos especialistas é de uma alta de 0,2% tanto para o indicador cheio quanto para o núcleo, que exclui gastos com energia e alimentação. Outro dado importante é a produção industrial e a utilização da capacidade da indústria em novembro. ?Dos dois, o mais relevante é a produção?, disse Lopes. ?O mercado já pôs na cabeça que a inflação americana está sob controle. A questão agora é o nível de atividade, que pode estar mais fraco do que o inicialmente previsto.? A agenda brasileira é considerada pobre. O principal destaque é o número que mostra o desempenho das vendas no varejo em outubro, que sai na sexta-feira. ?Esse dado será observado com mais atenção do que o normal, porque subiu muito em setembro?, afirmou Maristela Ansanelli, economista-chefe do Banco Fibra. ?Muitos analistas argumentaram que a alta do mês anterior foi provocada pela antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Agora é a hora de conferir se é ou não uma tendência.? A projeção dela é de uma queda de 1% em outubro na comparação com setembro. Nesse cenário, a tendência para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) é de alta. O dólar deverá manter-se em queda. Lopes lembra que este é um momento de "zeragem" de posições tanto no Brasil quanto no exterior. Ou seja, os investidores estão reavaliando suas aplicações e traçando os movimentos para 2007. Com isso, pode haver volatilidade e o volume financeiro, especialmente na bolsa, deve cair.