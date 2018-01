EUA dominam a agenda financeira da semana As últimas semanas foram positivas para bolsas de valores no mundo todo, a começar por Nova York, onde o índice Dow Jones bateu recordes sucessivos de alta. Mas, a partir da vitória dos democratas nas eleições legislativas, os investidores iniciaram um movimento de realização de lucros, que foi acompanhado aqui no Brasil. Para esta semana, não devem faltar justificativas para que operações de venda de papéis continuem a ser detonadas. A agenda de divulgação de indicadores dos Estados Unidos está cheia. A começar pelo Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de outubro, que sai amanhã. Na quarta, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) divulga a ata da última reunião de seu Comitê de Mercado Aberto (Fomc). Na quinta, serão anunciados dois dados-chave para entender o rumo da economia do país: o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de outubro e a produção industrial do mesmo mês. ?Como as bolsas americanas subiram mais do que seria de esperar e os prêmios estão justos, o mercado está sensível?, observou Maristela Ansanelli, economista-chefe do Banco Fibra. Nesse contexto, qualquer dado novo poderá ser usado como pretexto para uma nova rodada de realização de lucros. A projeção mais freqüente dos analistas para o PPI é de uma queda de 0,8%, em decorrência do recuo dos preços do petróleo. Para o CPI, a expectativa também é de deflação, desta vez de 0,3%. Quanto à ata do Fed, não são esperadas grandes mudanças em relação ao comunicado divulgado após a reunião. ?O impacto no mercado deve ser pequeno ou nulo?, disse Jankiel Santos, economista do Banco ABN Real. No Brasil, o feriado de Proclamação da República interrompe os negócios na quarta. A agenda de indicadores é considerada fraca, ao contrário da semana anterior. O ponto que ainda atrai a maior parte da atenção dos analistas é a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que ocorre nos dias 28 e 29 de novembro. Tanto Maristela quanto Santos apostam num corte de 0,50 ponto porcentual da Selic. ?O repique de inflação observado nos indicadores da semana passada deveu-se exclusivamente à alta dos preços dos alimentos?, afirmou Santos. Nesse contexto, a tendência para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) é indefinida na semana. Tanto pode continuar o movimento de realização de lucros, quanto pode reiniciar um rali de alta, que poderia levá-la a bater novo recorde de pontuação.