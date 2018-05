Euro cai ante dólar após Fitch rebaixar nota da Itália

A libra, por sua vez, caiu para nível mais baixo desde junho de 2010 diante do dólar, ainda em reação aos dados fracos da produção industrial do Reino Unido, divulgados na semana passada. O indicador fez crescer a possibilidade de o Banco da Inglaterra (BoE) adotar novas medidas de estímulo à economia.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2785, de US$ 1,2870 na véspera; o iene estava cotado a 101,18 por dólar, de 100,97 por dólar. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a 129,34 ienes, de 129,82 ienes na segunda-feira; o franco suíço estava cotado a 0,9728 por dólar, de 0,9633 por dólar; e a 1,2436 por euro, de 1,2468 por euro; a libra estava cotada a US$ 1,4860, de US$ 1,4951. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,9175, de US$ 0,9203.