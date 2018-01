Euro sobe a US$ 1,3205, apesar do presidente do Fed Os duros comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, sobre inflação não reverteram o tom negativo sobre o dólar, com a moeda norte-americana recuando para nova mínima em 20 meses contra o euro. Inicialmente, o euro reagiu em baixa aos comentários de Bernanke, mas logo subiu para US$ 1,3205 na máxima do dia, nível que não era registrado desde março de 2004, mas não conseguiu se sustentar acima de US$ 1,32. Bernanke disse que o núcleo de inflação ainda está "desconfortavelmente elevado" e alertou que seria "especialmente problemático" se a inflação não se moderar como ele e outros membros do Fed esperam. Esses comentários sugerem que o Fed poderá elevar o juro para conter a inflação, o que faria com que o euro caísse ante o dólar, mas muitos operadores estão convencidos de que o próximo movimento do banco central norte-americano será de corte no juro para estimular o crescimento econômico. Às 17h24 (de Brasília), o euro estava a US$ 1,3183, em alta de 0,37%. As informações são da Dow Jones.