Euro supera US$ 1,30 pela 1ª vez desde abril de 2005 O euro superou a marca de US$ 1,30 pela primeira vez desde 26 de abril de 2005, depois de ordens stop-loss (ordem de venda do papel - no caso, o dólar - abaixo do preço corrente de mercado, para evitar futuros prejuízos) terem sido acionadas no começo do dia, a partir de especulações de que o Banco Central Europeu irá elevar o juro em 2007. A hipótese surgiu com a divulgação do índice IFO de confiança do empresariado alemão, que atingiu o maior nível em 15 anos. No movimento, exacerbado pela baixa liquidez, o euro chegou a US$ 1,3088, maior cotação desde abril de 2005. O euro acumula alta de mais de 10% no ano contra o dólar. A pressão do euro contra o dólar projetou a moeda norte-americana para abaixo de 116 ienes e a libra esterlina para acima de US$ 1,93. Ontem pela manhã, o Instituto IFO anunciou que o índice que avalia o ambiente dos negócios entre as empresas alemãs subiu inesperadamente em novembro para 106,8, de 105,3 em outubro. É o nível mais elevado em 15 anos. Economistas acreditavam que o índice ficaria em 105. Os empresários descreveram as projeções para seis meses e a situação atual dos negócios como mais favoráveis. O resultado sugere "continuidade do atual momento positivo da economia", disse o presidente do IFO Institute, Hans-Werner Sinn. Às 7h54 (de Brasília), o euro subia para US$ 1,3068; o dólar caía para 115,89 ienes e a libra esterlina avançava a US$ 1,9310. As informações são da Dow Jones.