Europa fecha em alta em reação à inflação baixa nos EUA As principais bolsas européias fecharam em alta, em reação ao índice de preços ao produtor dos EUA em julho, que ficou abaixo das previsões, e à abertura positiva do mercado norte-americano. A Bolsa de Milão não operou, por causa de um feriado. Algumas ações de empresas européias reagiram à divulgação de informes de resultados, entre elas UBS, com alta de 3,41% em Zurique e Akzo Nobel, com alta de 4,03% em Amsterdã. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 27,0 pontos (0,46%), em 5.897,9 pontos. O índice de preços ao consumidor do Reino Unido subiu 2,4% em termos anuais em julho, em linha com as previsões. As ações do setor financeiro subiram, depois de o índice de preços ao produtor dos EUA alimentar as expectativas de que o ciclo de apertos monetários do Fed (banco central americano) tenha terminado. No setor de petróleo, as ações da BP caíram 0,24% e as da Cairn Energy recuaram 2,08%; as da Shell subiram 0,65%. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 68,09 pontos (1,35%), em 5.115,02 pontos. Os volumes foram reduzidos, devido a feriado. A alta foi liderada pelas ações do setor de tecnologia (STMicroelectronics +4,06%, Alcatel +3,02%, CapGemini +2,15%). No setor farmacêutico, as ações da Sanofi-Aventis subiram 2,48%, com o mercado na expectativa de uma audiência marcada para esta sexta-feira em um tribunal dos EUA, que deverá decidir sobre o lançamento de um genérico da canadense Apotex equivalente ao medicamento Plavix, da companhia francesa. Na Bolsa de Frankfurt, o índice Xetra-DAX fechou em alta de 84,80 pontos (1,49%), em 5.776,80 pontos. As ações da E.On subiram 2,57% e as da AWD caíram 1,72%, depois de as duas empresas divulgarem resultados. O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 88 pontos (0,74%), em 11.991,30 pontos, nível mais alto desde maio. As ações da Altadis caíram 0,32%, depois de rebaixamento de recomendação pelo Deutsche Bank. As da Inditex subiram 1,81%, em reação ao informe de resultados da concorrente sueca Hennes & Mauritz. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 10,17 pontos (0,10%), em 9.821,02 pontos. As ações do Banco Comercial Português, da Energias de Portugal e da Portugal Telecom fecharam nos mesmos níveis de ontem. As da SonaeCom subiram 0,87%, depois de a Millenium BCP elevar seu preço-alvo. As informações são da Dow Jones.