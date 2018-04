Europa fecha em queda com mineradoras A preocupação de que a China poderá elevar sua taxa de juros pressionou as bolsas européias, que fecharam em queda. "Se os custos dos empréstimos subir, isso poderia fazer a China interromper temporariamente as importações de cobre, aço e carvão", explicou David Buik, da Cantor Index. Também pesou sobre os mercados o recuo das ações de empresas mineradoras: Rio Tinto perdeu 1,3%, BHP Billiton cedeu 1,1%, Anglo American recuou 0,9% e Antofagasta registrou queda de 2,1%. No entanto, uma série de balanços positivos ajudou a limitar as perdas. Os resultados acima do esperado da Merck nos EUA ajudaram o setor farmacêutico europeu, e as ações da AstraZeneca ganharam 1,3% e as da GlaxoSmithKline subiram 1,4%. Já os papéis da Nokia registraram alta de 3,5% depois de a gigante dos celulares registrar crescimento de 4% nas vendas para 9,86 bilhões de euros (US$ 13,4 bilhões). A Nokia também informou que seu lucro líquido recuou 7% para 979 milhões de euros (US$ 1,3 bilhão), em linha coma expectativas do mercado. Dólar O índice Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt fechou em queda de 39,61 pontos ou -0,54%, em 7.242,73 pontos. As montadoras exportadoras fecharam em queda, pressionadas pelos temores sobre um enfraquecimento do dólar. As ações da DaimlerChrysler perderam 1,7% e as da Porsche cederam 1,5%. Em Londres, o índice FTSE-100 caiu 8,80 pontos ou -0,14%, em 6.440,60 pontos. As ações da seguradora Prudential subiram 1,8%, depois de a companhia anunciar crescimento de 8% de seus novos negócios para 640 milhões de libras esterlinas (US$ 1,28 bilhão). Já as ações da gigante do petróleo BP perderam 0,4%, em reação ao rebaixamento de sua recomendação pelo Merrill Lynch de compra para neutra. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris perdeu 6,91 pontos ou -0,12% e terminou em 5.829,04 pontos. As ações da Schneider Electric avançaram 4,9% com o crescimento de 22% de sua receita bruta para 3,83 bilhões de euros. Já o Société Generale ganhou 1% com a especulação de que o banco poderá ser alvo de oferta do italiano Unicredit. As ações do grupo de construção francês Eiffage perderam 5,1% depois de receber oferta de aquisição da concorrente espanhola Sacyr, avaliando a empresa em cerca de 9,5 bilhões de euros (US$ 12,9 bilhões). Em Madri, as ações da Sacyr ganharam 2,5%. O índice Ibex-35 fechou em queda de 48,70 pontos ou -0,33%, em 14.821,70 pontos. Destaque também para as ações da Iberia, que recuaram 1,3% depois de o UBS cortar a recomendação das ações da companhia aérea de compra para neutra. Em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 21,35 pontos ou 0,18%, em 12.086,92 pontos. As ações do Banco Português de Investimento lideraram a alta e subiram 1,1% depois de os principais acionistas reiterarem durante reunião sua oposição à oferta do Banco Comercial Português. As ações do BCP perderam 0,4%. As informações são da Dow Jones.