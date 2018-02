Ex-presidente da CSN vira consultora da Varig A ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Maria Silvia Bastos Marques, foi contratada para assessorar a estruturação da Nova Varig. A executiva chegou a ser convidada para ocupar a presidência da companhia aérea, mas preferiu ficar apenas como consultora da empresa, controlada pela VarigLog. Maria Silvia passou a manhã na sede da Varig, no Rio de Janeiro, onde também esteve presente o chinês Lap Chan, um dos acionistas do consórcio que arrematou a companhia aérea em leilão judicial realizado no mês passado. Hoje, a executiva irá participar de uma reunião no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com representantes da VarigLog e da Embraer, para uma possível negociação de aeronaves.